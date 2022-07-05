ФСБУ за июнь 2022: один новый, один исправленный и один в проекте. Успеваете следить?

Исправили ФСБУ 26/2020 «Капиталовложения»

С отчетности за 2024 год надо будет применять ФСБУ 26/2020 по капвложениям в новой редакции (приказ Минфина от 30.05.2022 № 87н).

Ключевая поправка: сейчас капвложения — это только затраты на основные средства. А с 2024 года в качестве капвложений надо учитывать еще и расходы на нематериальные активы.

Утвердили новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

Минфин утвердил новый стандарт (приказ от 30.05.2022 № 86н). Обязательным он станет с отчетности за 2024 год.

Ключевое изменение. В течение срока службы объект НМА оценивают одним из двух способов. Либо по первоначальной стоимости, либо по переоцененной стоимости.

При первом способе сама первоначальная стоимость и накопленная амортизация не меняются. При втором нужна регулярная переоценка.

Опубликовали проект нового ФСБУ «Инвентаризация»

Стандарт установит требования к инвентаризации активов и обязательств. Пока опубликовали только проект. По плану Минфина новый ФСБУ вступит в силу в 2025 году.

Ключевые новшества. Результаты годовой инвентаризации предлагают отражать последним календарным днем отчетного года. Отменяют обязательную инвентаризацию при реорганизации в форме преобразования.

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