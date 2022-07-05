ФСБУ Аренда

Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С: новый курс «Клерка» поможет разобраться

Бухгалтерское сообщество в панике. ФСБУ «Аренда» оказался самым сложным стандартом за последние годы. А применять его надо уже сейчас – с 2022 года. Чтобы решить эту проблему, мы сделали онлайн-курс.

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Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С: новый курс «Клерка» поможет разобраться

Что случилось

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» был утвержден Приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. № 208н. И применять его должны все организации еще с начала 2022 года.

Но обязать применять мало! С самым сложным ФСБУ мало кто разбирается по-настоящему. Это не говоря о том, что есть еще 1С, в сочетании с которой бухгалтер и вовсе лезет на стену.

Вот несколько любопытных моментов в 1С Бухгалтерия 8.3.

В программу добавили возможность учета аренды и лизинга имущества в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» для арендатора и лизингополучателя.

Причем учитывать аренду можно двумя способами:

  • учитывать арендную плату в текущих затратах и тогда никаких настроек для этого не требуется;
  • или признавать право пользования активом и обязательство по аренде.

Во втором варианте нужно долго разбираться с настройками: начать с того, что в настройке Функциональность программы на закладке Основные средства включить флажок Права пользования предметами аренды.

Потом установить год начала применения — 2022, пройтись по Плану счетов бухгалтерского учета... и это только начало.

Одной статьи, чтобы все объяснить, не хватит. Не хватит и серии статей или даже целого видеоролика.

Окей, и что делать?

Выход есть: смотреть крутой и понятный онлайн-курс от профессионала.

Сертифицированный преподаватель ЦСО по курсу 1С Бухгалтерия 8.3 Адиль Кудьяров рассказал подробно, как работать в 1С с новым стандартом.

Материал курса нагляден: все через примеры и образцы, расчеты. Видео и конспекты лекций. Курс полностью демонстрирует пошагово, как отражать аренду в 1С.

Чему научитесь

Пройдя обучение, вы сможете:

  • работать с ФСБУ 25/2018 в 1С;
  • объяснить себе и окружающим, кому и в каких ситуациях нужен ФСБУ «Аренда»;
  • вести учет как у арендатора, так и у арендодателя;
  • избегать типичных ошибок.

Как проходит обучение

Сначала вы смотрите уроки и изучаете тему, читаете конспекты, разбираетесь в примерах, выполняете практические задания. Также авторы курса приготовили «раздатку», которую можно скачать себе и пользоваться в работе.

Далее проходите тестирование. Полученные знания можно проверять после каждого урока неограниченное количество раз.

В ходе обучения доступны онлайн-консультации преподавателей, закрытые вебинары, чаты и мастер-классы. Материал точно не останется непонятым.

После обучения получаете сертификат. Его можно будет продемонстрировать работодателю, чтобы он был в курсе, что ваш профессионализм вырос.

 

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