ФСБУ 25/2018 по учёту аренды в 1С: разбираемся и одолеваем сложный стандарт

Что произошло

С начала этого года все организации обязали использовать ФСБУ 25/2018 “Бухгалтерский учёт аренды”. Бухгалтеров ждала куча проблем. Разобраться с новым стандартом не смогли даже многие профи.

Почему ФСБУ такой сложный

В стандарт включены многие положения МСФО, незнакомые российским бухгалтерам. Право пользования активом, дисконтирование, справедливая стоимость — большинство бухгалтеров раньше с этим не сталкивались. Самое трудное — правильно оформить переходный период и сделать настройки в своей программе 1С. Выдохните, решение есть — мы создали крутой курс, там ответим на все вопросы.

Что внутри курса

Вместе с топовым преподавателем ЦСО в 1С Бухгалтерия 8.3 Адилем Кудьяровым подробно пройдёте по главным аспектам работы с ФСБУ в 1С. Минимум воды, максимум практики — только полезная информация.

Изучите следующие темы: аренда с признанием права пользования активом и учёт у арендатора (с дисконтированием и без);

учёт лизинга в 1С Бухгалтерия 8.3 у лизингополучателя (с дисконтированием и без);

учёт имущества, передаваемого в аренду у арендодателя.

Полную программу курса смотрите здесь.

Как проходит обучение

Смотрите видеоуроки, мастер-классы, читаете конспекты, тренируетесь на практике. Информацию разложили по полочкам — вы точно ничего не пропустите. Потом проходите тесты, получаете сертификат.

Плюсом дадим доступ на закрытые вебинары и онлайн-консультации преподавателя.

Чем поможет этот курс

После занятий с Адилем Кудьяровым научитесь:

1. Работать с ФСБУ «Аренда» в 1С. 2. Вести учёт у арендодателя и арендатора. 3. Понимать кому и в каких условиях нужен этот ФСБУ. 4. Избегать типичных ошибок.

И получите сертификат — вышлем его PDF-файлом. Сможете распечатать, показать работодателю. Так он поймёт, что бухгалтерский учёт аренды в 1С вам не страшен и, возможно, прибавит зарплату.