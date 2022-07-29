«Клерк.Премиум» будет рядом 24/7. Рассказываем, почему ваш директор точно одобрит эту подписку

«Клерк.Премиум» — это гордость «Клерка». В нем — лучшее из 20-летнего опыта компании! Рядом с вами круглосуточно будут находиться топовые эксперты и вся команда «Клерка».

Прямо сейчас в «Премиуме» больше 3 тысяч бухгалтеров. У вас есть шанс присоединиться на максимально выгодных условиях.

Что входит в подписку

Обучение. Учитесь на онлайн-курсах и вебинарах, проходите тесты, задавайте вопросы лекторам, получайте сертификаты. 500 часов обучающего контента для бухгалтеров, кадровиков, ИП с тестами и сертификатами.

Консультации. Ответим на любое количество ваших вопросов про налоги, проверки, учет, 1С, право. Ответ дадим за несколько часов. В пул входят более 30 экспертов.

Безлимитные ответы на вопросы про то, как бизнесу выжить. Ответим на вопросы про новые ФСБУ, господдержку, наличку, вклады, займы, договоры, особенности бухучета, налоговые режимы, работу с самозанятыми. Про все!

Разборы. Инструкции по всем последним новшествам. Каждый день выпускаем статьи-разборы — ежемесячно их выходит 30. Задайте свою тему, мы напишем разбор специально для вас.

Экстренные вебинары. Чтобы вы могли быстро получить экспертные советы по самым срочным темам. 350 записей на любую тему, в которой необходимо разобраться.

Одно из самых главных — рекламная тишина на «Клерке». Мы отключим для вас баннеры, чтобы они не мешали работе.

Забудьте про поиск профессиональной информации в интернете

Найти все ответы на вопросы в поисковике не получится — профессиональных советов очень мало, они быстро устаревают. В «Клерк.Премиуме» информация актуальна, мы отвечаем за ее качество. Каждый месяц эксперты «Клерка» наполняют подписку новыми материалами — доплачивать за них не придется.

Не бойтесь идти к директору со счетом. Цена со скидкой 20%— 19.840 рублей. Подписка защитит вас от: 1) налоговых доначислений и штрафов; 2) потери господдержки; 3) неэффективной работы и ошибок бухгалтерии — директор увидит, что вы профессионально развиваетесь и своевременно реагируете на проблемы.

Курс повышения квалификации в подарок

При оформлении «Клерк.Премиум» до 30 июля, дадим бесплатно курс «Защита при налоговых проверках», который стоит 18 890 руб.