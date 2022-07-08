Какие ошибки вы могли допустить в основных средствах из-за ФСБУ 6/2020 и 26/2020

Что случилось
Вести учет основных средств стало труднее из-за новых ФСБУ 6/2020 и 26/2020. С этого года по ним должны работать все, кто готовит бухотчеты и у кого есть ОС.
Появилось много нюансов, бухгалтеры стали чаще ошибаться. Чтобы спасти себя, компанию от штрафов и исправить свои недочеты, мы запустили полезный курс.
О чем курс
Вместе с Сергеем Верещагиным (эксперт по бухучету и налогообложению) разберемся, как правильно классифицировать средства, поговорим о их переоценке и списании. Затронем тему амортизации, исправим основные ошибки в работе с ОС и научимся работать с новыми ФСБУ.
Подробную программу курса смотрите здесь.
Как будем учить
Рассказываем по пунктам:
1. Смотрите уроки, мастер-классы, читаете конспекты.
2. Скачиваете материалы, тренируетесь.
3. Проходите тесты и закрепляете полученные знания.
4. Получаете сертификат, показываете работодателю.
5. Радуетесь — вы великолепны!
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Без подписки только за один курс про ошибки в ОС вы отдадите 8 000 рублей. С «Премиумом» сэкономите неприлично много денег, времени и откроете доступ к более 40 курсам и 250 вебинарам. Вдобавок получите неограниченные консультации от экспертов.