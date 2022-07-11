Обучение для бухгалтеров

Как законно оптимизировать налоги при помощи структуризации бизнеса

Разбираемся, как экономить налоги, прибегая, на первый взгляд, к простой схеме. Но на деле не все так легко — нюансы изучаем на нашем специальном курсе.

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Как законно оптимизировать налоги при помощи структуризации бизнеса

В чем суть

Платить меньше налогов можно по-разному. Есть незаконные методы — о них говорить мы не будем. Держите лучше действенный и законный — структуризация бизнеса, который многие знают как дробление.

Налоговики и следователи не спят, внимательно следят за этой процедурой. Бухгалтера перешептываются, как не попасть впросак и законно решить проблему. Ведь тратить бюджет на огромные налоги не хочет ни одна компания — такие расходы загоняют ее в угол. На помощь приходит структуризация и бизнес «расщепляют» на небольшие ИП, ООО. Дальше можно выбрать спецрежимы налогообложения, и сэкономить. Но есть нюансы, куда уж без них.

У структурирования бизнеса должна быть деловая цель, экономическое обоснование. Только ради экономии на налогах провести его не получится. Не сможете доказать деловую цель — тогда вас ждут огромные штрафы и возможная уголовка. Всё ляжет на плечи собственника, директора, главбуха. Поэтому вы обязаны разбираться в инструментах структурирования. Спасите себя от неприятностей и запишитесь на наш онлайн-курс про дробление бизнеса.

Чем поможет курс

Вместе с управляющим партнером в «Юридическое партнерство Курсив» Марией Ильяшенко научимся:

  • разбираться в особенностях и инструментах структуризации;
  • выстраивать безопасные процессы, чтобы не попасть под уголовку;
  • обосновывать деловую цель;
  • грамотно распределять ресурсы;
  • избегать проблем с ФНС по поводу дробления.

Эти знания подойдут бухгалтерам, директорам и собственникам бизнеса.

Полную программу курса смотрите здесь.

Как проходит курс

Полезно и без лишней информации. Даем вам конспекты, видеоуроки — смотрите, изучаете тему и тренируетесь. Потом тестируетесь, чтобы закрепить знания и получаете сертификат.

Покажите его работодателю: он сразу поймет, что вы специалист в структуризации бизнеса, возможно повысит вас и прибавит зарплату.

 

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