Обучение для бухгалтеров

Превращаем трудное в легкое: что вам нужно знать о ПБУ 18/02

Вопросов о самом сложном стандарте (до введения ФСБУ 25) у бухгалтеров меньше не становится. Различия между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью, в каких ситуациях что применять и многое другое разберем на бесплатном вебинаре.

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Превращаем трудное в легкое: что вам нужно знать о ПБУ 18/02

Что за вебинар

На вебинаре ответим на самые сложные вопросы, которые касаются ПБУ 18/02. Доцент и аттестованный преподаватель ИПБР России Вера Сокуренко расскажет про разницы в признании доходов и расходов, возникающие по налогу на прибыль между бухгалтерским и налоговым учетом, а еще о том, когда их нужно считать постоянными или временными.

Затронем тему плюсов и минусов метода отсрочки и балансового метода. На практике покажем простые и сложные ситуации применения ПБУ 18/02 в учете запасов, аренды и основных средств.

Полную программу вебинара смотрите тут.

Как проходит вебинар

Записываетесь и смотрите лекцию преподавателя. Есть вопросы? Задаете их и получаете развернутые ответы. После окончания вебинара дадим запись выступления — пересмотрите материал в любое время, если захотите.

И это еще не все. Дополнительно отправим PDF-файлом сертификат, что вы молодец и прошли наш бесплатный вебинар. С помощью него скажете работодателю, что разбираетесь во всех нюансах ПБУ 18/02 — это повысит ваши шансы на более высокую зарплату.

Какие проблемы решает вебинар

После просмотра материалов вы точно будете знать:

1. Как справляться с трудностями в ПБУ 18/02.

2. Разницу между бухгалтерской и налоговой прибылью.

3. Как применять стандарт в учете аренды, запасов и основных средств.

4. Временные разницы при изменении бухгалтерской учетной политики.

5. Особенности балансового метода и метода отсрочки.

 

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Обучение для бухгалтеров

Превращаем трудное в легкое: что вам нужно знать о ПБУ 18/02

Вопросов о самом сложном стандарте (до введения ФСБУ 25) у бухгалтеров меньше не становится. Различия между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью, в каких ситуациях что применять и многое другое разберем на бесплатном вебинаре.

Превращаем трудное в легкое: что вам нужно знать о ПБУ 18/02

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