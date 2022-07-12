Превращаем трудное в легкое: что вам нужно знать о ПБУ 18/02

Что за вебинар

На вебинаре ответим на самые сложные вопросы, которые касаются ПБУ 18/02. Доцент и аттестованный преподаватель ИПБР России Вера Сокуренко расскажет про разницы в признании доходов и расходов, возникающие по налогу на прибыль между бухгалтерским и налоговым учетом, а еще о том, когда их нужно считать постоянными или временными.

Затронем тему плюсов и минусов метода отсрочки и балансового метода. На практике покажем простые и сложные ситуации применения ПБУ 18/02 в учете запасов, аренды и основных средств.

Полную программу вебинара смотрите тут.

Как проходит вебинар

Записываетесь и смотрите лекцию преподавателя. Есть вопросы? Задаете их и получаете развернутые ответы. После окончания вебинара дадим запись выступления — пересмотрите материал в любое время, если захотите.

И это еще не все. Дополнительно отправим PDF-файлом сертификат, что вы молодец и прошли наш бесплатный вебинар. С помощью него скажете работодателю, что разбираетесь во всех нюансах ПБУ 18/02 — это повысит ваши шансы на более высокую зарплату.

Какие проблемы решает вебинар

После просмотра материалов вы точно будете знать: