Обучение для бухгалтеров

Дарим курс повышения квалификации, чтобы вы знали, как защититься при налоговых проверках. Надо только подписаться на «Клерк.Премиум»

Если успеете до 15 июля оформить «Премиум» со скидкой в 20%, то кроме всех вебинаров и онлайн-курсов подарим курс повышения квалификации.

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Дарим курс повышения квалификации, чтобы вы знали, как защититься при налоговых проверках. Надо только подписаться на «Клерк.Премиум»

Почему «Клерк.Премиум» — это выгодно

Мы знаем, как дорого учиться в 2022 году. Требования к бухгалтерам растут, нужно узнавать новое, чтобы не упасть в грязь лицом перед работодателем. У нас есть готовое решение. Одна подписка и необходимые знания в вашем кармане.

Чтобы описать все преимущества, надо снять целый фильм, поэтому объясним коротко, что получите с «Премиумом»:

  • более 40 онлайн-курсов;
  • около 330 вебинаров с экспертами;
  • консультации профессионалов без ограничений;
  • разборы новых законов.

Теперь подумайте, сколько денег вы бы отдали за все это по отдельности. С подпиской «Клерк.Премиум» сэкономите сотни тысяч!

Приятное дополнение: когда оформите подписку, новые вебинары и онлайн-курсы будут доступны бесплатно.

Какой курс подарим

О практических способах защиты от налоговых проверок. Очные визиты ФНС доставляют массу проблем и убитых нервных клеток. Чтобы законно противостоять давлению налоговиков и не попасть под возможную уголовку, мы сделали для вас этот курс. С ним научитесь:

  1. Принимать проверки ФНС правильно и без стресса.
  2. Отвечать на допросах корректно.
  3. Определять, насколько законно действуют налоговики.
  4. Защищать информацию от проверяющих.
  5. Действовать так, чтобы избежать субсидиарки и уголовки.

Обучаетесь онлайн: смотрите видеоуроки, скачиваете материалы, тренируетесь и проходите тесты.

В конце получаете удостоверение гособразца, сертификат ИПБ России на 20 часов и радуетесь — покажете начальнику, что вы профессиональный бухгалтер и повысите шансы на прибавку к зарплате.

Сейчас курс стоит 18.890, но после оформления подписки «Клерк.Премиум» получите его бесплатно.

Оформите «Клерк.Премиум» и пользуйтесь всеми преимуществами уже сегодня. Торопитесь — скидка 20% на подписку действует до 15 июля.

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