Дарим курс повышения квалификации, чтобы вы знали, как защититься при налоговых проверках. Надо только подписаться на «Клерк.Премиум»

Почему «Клерк.Премиум» — это выгодно

Мы знаем, как дорого учиться в 2022 году. Требования к бухгалтерам растут, нужно узнавать новое, чтобы не упасть в грязь лицом перед работодателем. У нас есть готовое решение. Одна подписка и необходимые знания в вашем кармане.

Чтобы описать все преимущества, надо снять целый фильм, поэтому объясним коротко, что получите с «Премиумом»: более 40 онлайн-курсов;

около 330 вебинаров с экспертами;

консультации профессионалов без ограничений;

разборы новых законов.

Теперь подумайте, сколько денег вы бы отдали за все это по отдельности. С подпиской «Клерк.Премиум» сэкономите сотни тысяч!

Приятное дополнение: когда оформите подписку, новые вебинары и онлайн-курсы будут доступны бесплатно.

Какой курс подарим

О практических способах защиты от налоговых проверок. Очные визиты ФНС доставляют массу проблем и убитых нервных клеток. Чтобы законно противостоять давлению налоговиков и не попасть под возможную уголовку, мы сделали для вас этот курс. С ним научитесь:

Принимать проверки ФНС правильно и без стресса. Отвечать на допросах корректно. Определять, насколько законно действуют налоговики. Защищать информацию от проверяющих. Действовать так, чтобы избежать субсидиарки и уголовки.

Обучаетесь онлайн: смотрите видеоуроки, скачиваете материалы, тренируетесь и проходите тесты.

В конце получаете удостоверение гособразца, сертификат ИПБ России на 20 часов и радуетесь — покажете начальнику, что вы профессиональный бухгалтер и повысите шансы на прибавку к зарплате.

Сейчас курс стоит 18.890, но после оформления подписки «Клерк.Премиум» получите его бесплатно.

Оформите «Клерк.Премиум» и пользуйтесь всеми преимуществами уже сегодня. Торопитесь — скидка 20% на подписку действует до 15 июля.

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