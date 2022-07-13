Обучение для бухгалтеров

Как за 60 дней стать профессиональным бухгалтером по зарплате и повысить оклад

Для работника слово «зарплата» — счастье. Для бухгалтера, который не знает всех тонкостей расчета, — мука. Пройдите двухмесячную переподготовку и станьте востребованным специалистом по зарплате.

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Как за 60 дней стать профессиональным бухгалтером по зарплате и повысить оклад

В чем трудность

Нюансов много, как для бухгалтеров, так и для кадровиков. В голове нужно уместить кучу информации: как правильно принимать и увольнять работников, рассчитывать зарплату, больничные, отпускные, командировки. Ещё различия в порядке оформления трудоустройства. Добавляются алименты, детские пособия, вычет НДФЛ, расчет страховых взносов.

Да, запутаться легко. Вишенка на торте: представьте, что работать со всем этим придется в 1С. Из-за ошибок в зарплате сотрудник устроит скандал, пожалуется — приятного мало. Начальство усомнится в вашей компетенции. Чтобы не доводить ситуацию до предела, мы сделали курс профессиональной переподготовки.

Что изучим

Курс построили так, что на выходе вы получите все нужные знания о работе с зарплатой, кадрами, налогами и станете универсальным сотрудником. За два месяца изучите 21 модуль, где разберете:

  • расчет, выплату и удержание зарплаты;
  • нюансы с НДФЛ, отпускными, страховыми взносы, премиями;
  • оформление сотрудников в штат, работа с исполнителями по ГПХ;
  • виды социальных пособий;
  • работу с инвалидами, несовершеннолетними, иностранцами;
  • особенности 1С: Зарплата и управление персоналом.

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер», уровень квалификации 5, код А.

Полный список модулей смотрите здесь.

Кому подходит

Неважно, новичок вы или профи — этот курс профпереподготовки подойдет всем. Опытные бухгалтеры обновят знания, а новые — научатся работать с зарплатой и кадрами.

Откроется возможность получать от 70.000 рублей — бухгалтеры по зарплате ценятся на рынке труда и будут востребованы еще не одно десятилетие.

Как проходит обучение

В онлайн-формате: изучаете видеоуроки, конспекты. Проходите тесты, письменные задания. Два раза вживую встретитесь с преподавателями. Кстати о них, учить вас будут:

Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Чтобы никто не сомневался в вашем профессионализме, после курса отправим по почте диплом о профпереподготовке — прокачаете свое резюме. Работодатель будет в восторге — а вас, возможно, будет ждать повышение.

На курс действует скидка 31% до 15 июля — не откладывайте обучение и пройдите профпереподготовку с выгодой для себя.

 

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера
Обучение для бухгалтеров

Как за 60 дней стать профессиональным бухгалтером по зарплате и повысить оклад

Для работника слово «зарплата» — счастье. Для бухгалтера, который не знает всех тонкостей расчета, — мука. Пройдите двухмесячную переподготовку и станьте востребованным специалистом по зарплате.

Как за 60 дней стать профессиональным бухгалтером по зарплате и повысить оклад

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