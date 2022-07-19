Отвечаем на ваши вопросы 24/7. Рассказываем, где найти лучших экспертов для бухгалтера и предпринимателя

Зачем нужны консультации

В работе бухгалтера нужно учитывать сотни вещей. Следить за поправками в законах, новыми учетами и системами налогообложения. Возможно, вы запомните все нюансы и удержите в голове. Если так, то поздравляем: вы сверхчеловек! Но чаще всего многие вещи мозг выкидывает за ненадобностью.

Иногда ответ на интересующий вопрос нужен срочно, а найти его тяжело. Информация разнится от сайта к сайту, сроки поджимают. На помощь приходит наш сервис консультаций с более чем 17 экспертами в области налоговых проверок, трудового права, учета и 1С.

Сколько вопросов можно задать

Ограничений нет. Спросить можете 10 раз или 100 — на каждый вопрос ответит эксперт. Время зависит от сложности темы и занятости специалиста. Чем проще, тем быстрее решим вопрос — от двух часов до суток.

Какие эксперты

Перечислять весь пул профессионалов было бы слишком громоздко для вас, поэтому держите сжатый список тех, кто будет на связи 24/7 и поможет в трудную минуту:

1. Надежда Камышева — самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП. 2. Александр Гуров — генеральный директор “Take It Now”, эксперт в области налогового контроля и проведения проверок правоохранительными органами. 3. Ольга Ганюшкина — знает 1С не только как специалист по учету и налогам, но даже на уровне программиста. Расскажет, как провести в учете самые неординарные операции. Кроме 1С, консультирует и по любым другим бухгалтерским вопросам. 4. Елена Васильева — аудитор, генеральный директор аудиторской компании “Биллион”. 5. Людмила Ганичева — аудитор, основатель аудиторско-консалтинговой компании "Стандарты Аудита", эксперт по ВЭД. 6. Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, Консалтинговая компания «ПономаревКонсалт».

Сколько стоит

Один месяц доступа обойдется в 6.000 рублей. Если брать условно на полгода, выходит дорого — 36.000. Но есть выгодный вариант — оформить подписку «Клерк.Премиум» и получить доступ к +40 онлайн-курсам, +330 вебинарам, консультациям и разборам.

Так получится сэкономить пару десятков тысяч и учиться дешевле — платите меньше, получаете больше.