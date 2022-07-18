Разбираем новые правила оформления отчетов, налогов и главные изменения в работе бухгалтера

Что изменилось

Начнем с налогов. С 1 июля ввели Единый налоговый платеж (ЕНП). Использовать можно пока добровольно. Он распространяется почти на все обязательные платежи для бизнеса. В 2023-м порядок уплаты налога могут сделать обязательным — законопроект лежит в Госдуме.

Государство ввело новые антикризисные меры: снизили пени на сумму налоговой задолженности, айтишникам отменили выездные проверки от ФНС. Смягчили трансферный контроль, объявили кредитные каникулы.

С первого квартала 2022-го ввели новый РСВ — изменения коснулись титульного листа, появились другие формы, несколько позиций убрали.

Кардинально все поменяли пять новых ФСБУ — работать со старыми уже не получится. Изменения появились в кадровом учете, проверках, охране труда, проверке контрагентов и 115-ФЗ.

Если хотите за всем успевать, быть востребованным бухгалтером, то пройдите курс повышения квалификации. Поймете, без чего нельзя работать уже сегодня.

О курсе

Вместе с экспертами бухучета, налогов, 1С изучим на практике новшества в бухгалтерском мире. Узнаете о антикризисных мерах поддержки, обновленных правилах по налогам и взносам. Разберетесь в новых формах отчетностей.

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Курс ведут профессионалы:

Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП. Сергей Верещагин — признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, написал десятки книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах. Елена Васильева — аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг. Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Как учим

Онлайн. Тратить время на дорогу не нужно — занимаетесь в комфортных для себя условиях. Изучаете видеолекции, через чаты общаетесь с преподавателями, задаете вопросы, получаете ответы. Практикуетесь, проходите тесты.

За старания дадим удостоверение о повышении квалификации и сертификат ИПБ России на 40 часов. Они откроют возможность повысить зарплату и заслужить уважение в глазах начальства.

Чему научитесь

Знания, которые вы получите в ходе курса, помогут:

избегать типичных ошибок;

корректно настроить учет;

готовиться и проходить налоговые проверки без стресса.

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