Последний день даем бесплатно курс повышения квалификации о налоговых проверках

Что откроется с «Премиумом»
Например, сможете получать много денег, накопить на долгожданный отпуск. Если умеете работать не только с бухучетом, но и кадрами, оптимизацией налогов, то компания заинтересуется вами и будет платить больше.
В «Клерк.Премиуме» можно освоить новые навыки. Помогут наши эксперты: они ведут курсы повышения квалификации, онлайн-курсы и вебинары.
Вот список того, что вы получите:
- более 40 онлайн-курсов;
- +320 вебинаров;
- неограниченные консультации с экспертами;
- разборы законов, изменений, новостей из мира бухгалтеров.
За все новые онлайн-курсы и вебинары, которые мы будем выпускать, платить не нужно — они сразу добавятся в подписку.
Бесплатный курс повышения квалификации о налоговых проверках
Как и обещали — дадим его за 0 рублей (вместо 18.890), как оформите подписку «Клерк.Премиум». Теперь расскажем, про что курс.
Его ведут два профессионала:
- Иван Кузнецов — руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант, бывший работник ОБЭП.
- Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
Узнаете обо всех аспектах защиты при налоговых проверках — выездных и камеральных. Разберетесь, как действовать так, чтобы избежать субсидиарки, уголовкии научитесь:
- Проходить проверки ФНС правильно и не тратить нервы.
- Отвечать на допросах корректно.
- Определять, насколько законно действуют налоговики.
- Защищать информацию от проверяющих.
Обучаетесь онлайн: смотрите видеолекции, скачиваете материалы, тренируетесь на практике и проходите тесты.
Потом получаете удостоверение, сертификат ИПБ России на 20 часов — покажете начальнику, что вы специалист по сопровождению проверок и повысите шансы на прибавку к зарплате.
Бонус для тех, кто дочитал до конца — дарим вам промокод PREMIUM10. Назовите его менеджеру и получите дополнительную скидку 10% на подписку «Клерк.Премиум»