Обучение для бухгалтеров

Последний день даем бесплатно курс повышения квалификации о налоговых проверках

Половина лета уже прошла — не упустите шанс научиться новому со скидкой 20%. За подписку на «Клерк.Премиум» отдадим курс бесплатно!

Версия для печати
Последний день даем бесплатно курс повышения квалификации о налоговых проверках

Что откроется с «Премиумом»

Например, сможете получать много денег, накопить на долгожданный отпуск. Если умеете работать не только с бухучетом, но и кадрами, оптимизацией налогов, то компания заинтересуется вами и будет платить больше.

В «Клерк.Премиуме» можно освоить новые навыки. Помогут наши эксперты: они ведут курсы повышения квалификации, онлайн-курсы и вебинары. 

Вот список того, что вы получите:

  • более 40 онлайн-курсов;
  • +320 вебинаров;
  • неограниченные консультации с экспертами;
  • разборы законов, изменений, новостей из мира бухгалтеров.

За все новые онлайн-курсы и вебинары, которые мы будем выпускать, платить не нужно — они сразу добавятся в подписку.

﻿Бесплатный курс повышения квалификации о налоговых проверках

Как и обещали — дадим его за 0 рублей (вместо 18.890), как оформите подписку «Клерк.Премиум». Теперь расскажем, про что курс.

Его ведут два профессионала:

  1. Иван Кузнецов — руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант, бывший работник ОБЭП.
  2. Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Узнаете обо всех аспектах защиты при налоговых проверках — выездных и камеральных. Разберетесь, как действовать так, чтобы избежать субсидиарки, уголовкии научитесь:

  • Проходить проверки ФНС правильно и не тратить нервы.
  • Отвечать на допросах корректно.
  • Определять, насколько законно действуют налоговики.
  • Защищать информацию от проверяющих.

Обучаетесь онлайн: смотрите видеолекции, скачиваете материалы, тренируетесь на практике и проходите тесты.

Потом получаете удостоверение, сертификат ИПБ России на 20 часов — покажете начальнику, что вы специалист по сопровождению проверок и повысите шансы на прибавку к зарплате.

Бонус для тех, кто дочитал до конца — дарим вам промокод PREMIUM10. Назовите его менеджеру и получите дополнительную скидку 10% на подписку «Клерк.Премиум»

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера
Налог на имущество физических лиц

Если у вас принудительно изъяли недвижимость, налог будет, пока в ЕГРН не внесут данные о прекращении собственности

Земельный налог начисляют, если у человека есть в собственности земельный участок. И пока эта собственность оформлена, есть запись в реестре недвижимости (ЕГРН), налог будут начислять, даже если участок уже изъяли.

Повышение квалификации

💰Возмещение судебных расходов в суде

Участие в судебном деле сопровождается расходами. Проигравший участник спора обязан возместить затраты выигравшей стороне. Взыскание возможно при рассмотрении дела по существу, либо после вынесения итогового решения. Заявление необходимо подать в трехмесячный срок со дня вступления акта в законную силу.

💰Возмещение судебных расходов в суде

Мероприятия

Разместить
Регистрация и ликвидация бизнеса

Налоговые долги не помешают закрытию ИП, и после закрытия никуда не денутся

Чтобы оформить прекращение своей бизнес-деятельности, ИП должен представить документы – заявление, квитанцию на госпошлину. Требовать с него лишние документы, например, об отсутствии долгов по налогам, не имеют права.

Трудовое право

Если у сотрудника ненормированный день, это не значит, что по ночам его можно вызывать из дома на работу

Работников с ненормированным рабочим днем можно при необходимости эпизодически привлекать к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Но вызывать человека ночью из дома на работу и не платить за это – нельзя.

Регистрация и ликвидация бизнеса

🚩 Компанию малого бизнеса можно будет легко закрыть по решению учредителей

Учредители юрлица, которое внесено в реестр МСП, не платит НДС и не имеет налоговых долгов, смогут принять решение о прекращении его деятельности и подать заявление в регистрирующую инспекцию.

Читать еще