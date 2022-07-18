Последний день даем бесплатно курс повышения квалификации о налоговых проверках

Что откроется с «Премиумом»

Например, сможете получать много денег, накопить на долгожданный отпуск. Если умеете работать не только с бухучетом, но и кадрами, оптимизацией налогов, то компания заинтересуется вами и будет платить больше.

В «Клерк.Премиуме» можно освоить новые навыки. Помогут наши эксперты: они ведут курсы повышения квалификации, онлайн-курсы и вебинары.

Вот список того, что вы получите:

более 40 онлайн-курсов;

+320 вебинаров;

неограниченные консультации с экспертами;

разборы законов, изменений, новостей из мира бухгалтеров.

За все новые онлайн-курсы и вебинары, которые мы будем выпускать, платить не нужно — они сразу добавятся в подписку.

﻿Бесплатный курс повышения квалификации о налоговых проверках

Как и обещали — дадим его за 0 рублей (вместо 18.890), как оформите подписку «Клерк.Премиум». Теперь расскажем, про что курс.

Его ведут два профессионала:

Иван Кузнецов — руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант, бывший работник ОБЭП. Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Узнаете обо всех аспектах защиты при налоговых проверках — выездных и камеральных. Разберетесь, как действовать так, чтобы избежать субсидиарки, уголовкии научитесь:

Проходить проверки ФНС правильно и не тратить нервы.

Отвечать на допросах корректно.

Определять, насколько законно действуют налоговики.

Защищать информацию от проверяющих.

Обучаетесь онлайн: смотрите видеолекции, скачиваете материалы, тренируетесь на практике и проходите тесты.

Потом получаете удостоверение, сертификат ИПБ России на 20 часов — покажете начальнику, что вы специалист по сопровождению проверок и повысите шансы на прибавку к зарплате.

Бонус для тех, кто дочитал до конца — дарим вам промокод PREMIUM10. Назовите его менеджеру и получите дополнительную скидку 10% на подписку «Клерк.Премиум»