Я свободен, словно бухгалтер на аутсорсе. Делимся эффективными советами, как уйти из найма и начать работать на себя

Плюсы аутсорса

На работу встаете, когда хотите. Можете выбрать любую сферу, к примеру, управленческий учет. Вести сразу несколько фирм и получать больше денег. График и цену на услуги выбираете сами, нагрузку — тоже.

Но подготовиться к этому крутому повороту в своей жизни все же придется. Конечно, можно уволиться, громко хлопнуть дверью и заявить, что вы теперь сам себе начальник. Если плана действий нет, и вы сделали это импульсивно, то можно сильно обжечься.

Чтобы все спланировать заранее, пройдите наш онлайн-курс по уходу бухгалтера на аутсорсинг.

Как построен курс

Все материалы разбили на 4 модуля, чтобы вы легко могли воспринимать информацию. В каждой теме подробно раскрываем аспекты работы на аутсорсе. Вы разберетесь:

на чем зарабатывают бухгалтеры;

как составить прайс-лист;

каким компаниям продавать услуги и какие;

как собрать команду профи и выйти на новый уровень.

Преподает Лариса Магафурова — эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании. Она входит в топ-10 бухгалтерских блогеров, автор публикаций в ведущих отраслевых СМИ, успешный аутсорсер.

Обучаетесь онлайн: смотрите видеолекции, тренируетесь на практических заданиях, тестируетесь. Все в удобное для вас время.

Что будете уметь

Знания, которые получите на занятиях, помогут вам:

полностью понять систему и перейти в аутсорс без проблем;

создать собственную бухфирму с нуля или улучшить показатели той, с которой работаете;

избежать ошибок.

Поэтому, если хотите красиво уйти из найма, стать свободной птицей и зарабатывать большие деньги — записывайтесь на онлайн-курс.