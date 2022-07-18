Я свободен, словно бухгалтер на аутсорсе. Делимся эффективными советами, как уйти из найма и начать работать на себя

Плюсы аутсорса
На работу встаете, когда хотите. Можете выбрать любую сферу, к примеру, управленческий учет. Вести сразу несколько фирм и получать больше денег. График и цену на услуги выбираете сами, нагрузку — тоже.
Но подготовиться к этому крутому повороту в своей жизни все же придется. Конечно, можно уволиться, громко хлопнуть дверью и заявить, что вы теперь сам себе начальник. Если плана действий нет, и вы сделали это импульсивно, то можно сильно обжечься.
Чтобы все спланировать заранее, пройдите наш онлайн-курс по уходу бухгалтера на аутсорсинг.
Как построен курс
Все материалы разбили на 4 модуля, чтобы вы легко могли воспринимать информацию. В каждой теме подробно раскрываем аспекты работы на аутсорсе. Вы разберетесь:
- на чем зарабатывают бухгалтеры;
- как составить прайс-лист;
- каким компаниям продавать услуги и какие;
- как собрать команду профи и выйти на новый уровень.
Преподает Лариса Магафурова — эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании. Она входит в топ-10 бухгалтерских блогеров, автор публикаций в ведущих отраслевых СМИ, успешный аутсорсер.
Обучаетесь онлайн: смотрите видеолекции, тренируетесь на практических заданиях, тестируетесь. Все в удобное для вас время.
Что будете уметь
Знания, которые получите на занятиях, помогут вам:
- полностью понять систему и перейти в аутсорс без проблем;
- создать собственную бухфирму с нуля или улучшить показатели той, с которой работаете;
- избежать ошибок.
Поэтому, если хотите красиво уйти из найма, стать свободной птицей и зарабатывать большие деньги — записывайтесь на онлайн-курс.