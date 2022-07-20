В компанию нагрянула полицейская проверка? Рассказываем, как спасти себя и бизнес от уголовных дел

Почему пришли именно к вам
Причин может быть много. Например, вы неправильно провели дробление бизнеса и это заметили. Контрагент заигрался с бумажным НДС, или вы подали неверные данные и произошёл “разрыв”. Может, вы пользовались незаконными схемами, но не знали об этом. В любом случае, полиция и ФНС обязательно расскажут, где вы прокололись. Отсюда уже стоит выбирать тактику защиты.
Риск получить уголовку заработают все: собственники, директора, главбухи и юристы. Причём бухгалтерам обвинения будут предъявлять в первую очередь — они все знают о схемах компании, их проще обвинить.
Защитить себя сложно, но можно. О всех способах рассказываем на нашем онлайн-курсе.
Что узнаете нового и полезного
Вместе с Владимиром Китсингом — адвокатом, управляющим партнером «Китсинг и партнеры» поймете как защититься от претензий со стороны органов. Вместе с преподавателем мы сделали 5 блоков знаний, где изучаем:
- понятие уголовных рисков;
- противоправные схемы: однодневки, внешнеторговые, в сфере госзаказов ;
- различия между допросом и опросом, как проходит обыск, доследственная проверка;
- основания для возбуждения уголовного дела;
- способы защиты себя и компании, профилактику рисков.
Курс подходит как бухгалтерам, так и директорам. Бизнесмены рискуют не только имуществом по субсидиарке, но и свободой. Разберитесь, когда именно вам могут грозить обвинения по экономическим преступлениям.
Как проходит курс
Выходить из дома не надо — все обучение онлайн. Смотрите в комфортной обстановке видеолекции, скачиваете материалы, тренируетесь на практических заданиях и вуаля — вы спец в вопросах полицейских проверок.
Чтобы у работодателя не возникало лишних вопросов о вашей компетенции, дадим сертификат, что прошли наш онлайн-курс. Есть шанс, что после такого он прибавит вам зарплату.
Что будете уметь
Страх перед налоговиками с полицейскими будет не такой сильный, вы научитесь:
- корректно отвечать на запросы полиции;
- правильно вести себя при проверках;
- уметь распознать в сделках риски не только налоговых дел, но и мошеннических;
- знать, как не облажаться во время обысков.
Знать, как защитить себя при проверках — важно. Поэтому запишитесь на онлайн-курс — узнайте все особенности полицейских проверок.