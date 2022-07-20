В компанию нагрянула полицейская проверка? Рассказываем, как спасти себя и бизнес от уголовных дел

Вы сидите и спокойно работаете, а в это время в офисе появляются люди в форме вместе с налоговиками. Что отвечать на допросе? Как правильно себя вести? И нужно ли вообще что-то говорить? Все это и многое другое разбираем на нашем онлайн-курсе.

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В компанию нагрянула полицейская проверка? Рассказываем, как спасти себя и бизнес от уголовных дел

Почему пришли именно к вам

Причин может быть много. Например, вы неправильно провели дробление бизнеса и это заметили. Контрагент заигрался с бумажным НДС, или вы подали неверные данные и произошёл “разрыв”. Может, вы пользовались незаконными схемами, но не знали об этом. В любом случае, полиция и ФНС обязательно расскажут, где вы прокололись. Отсюда уже стоит выбирать тактику защиты.

Риск получить уголовку заработают все: собственники, директора, главбухи и юристы. Причём бухгалтерам обвинения будут предъявлять в первую очередь — они все знают о схемах компании, их проще обвинить.

Защитить себя сложно, но можно. О всех способах рассказываем на нашем онлайн-курсе.

Что узнаете нового и полезного

Вместе с Владимиром Китсингом — адвокатом, управляющим партнером «Китсинг и партнеры» поймете как защититься от претензий со стороны органов. Вместе с преподавателем мы сделали 5 блоков знаний, где изучаем:

  • понятие уголовных рисков;
  • противоправные схемы: однодневки, внешнеторговые, в сфере госзаказов ;
  • различия между допросом и опросом, как проходит обыск, доследственная проверка;
  • основания для возбуждения уголовного дела;
  • способы защиты себя и компании, профилактику рисков.

Курс подходит как бухгалтерам, так и директорам. Бизнесмены рискуют не только имуществом по субсидиарке, но и свободой. Разберитесь, когда именно вам могут грозить обвинения по экономическим преступлениям.

Как проходит курс

Выходить из дома не надо — все обучение онлайн. Смотрите в комфортной обстановке видеолекции, скачиваете материалы, тренируетесь на практических заданиях и вуаля — вы спец в вопросах полицейских проверок.

Чтобы у работодателя не возникало лишних вопросов о вашей компетенции, дадим сертификат, что прошли наш онлайн-курс. Есть шанс, что после такого он прибавит вам зарплату.

Что будете уметь

Страх перед налоговиками с полицейскими будет не такой сильный, вы научитесь:

  • корректно отвечать на запросы полиции;
  • правильно вести себя при проверках;
  • уметь распознать в сделках риски не только налоговых дел, но и мошеннических;
  • знать, как не облажаться во время обысков.

Знать, как защитить себя при проверках — важно. Поэтому запишитесь на онлайн-курс — узнайте все особенности полицейских проверок.

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