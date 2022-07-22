Какие способы налоговой оптимизации помогут работать в новых условиях

Создайте резерв по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам — способ экономии из НК. Отчисления в резерв позволяют признать расходы, которые организация еще не понесла. Это безопасный способ налогового планирования.

Инвентаризируйте дебиторскую задолженность, которая связана с реализацией товаров, работ или услуг. Выделите сомнительные долги. Если перед должником есть встречное обязательство, то сомнительным долгом будет только разница между дебиторской и кредиторской задолженностью (письмо Минфина от 22.01.2020 № 03-03-06/2/3352).

Свою задолженность засчитывайте сначала в счет первых по времени долгов дебитора, а потом — в счет более поздних (п. 1 ст. 266 НК). Уменьшайте дебиторскую задолженность на сумму любой кредиторки перед данным контрагентом. Независимо от того, по каким причинам она образовалась (письма Минфина от 20.04.2017 № 03-03-06/1/23835, от 17.04.2017 № 03-03-06/1/22608).

Определите срок задержки платежей по сомнительным долгам. По задержкам со сроком менее 45 дней — резерв не формируйте. По срокам от 45 до 90 дней — включите в резерв 50 процентов от суммы задолженности. Если задержка более 90 дней — включите в резерв 100 процентов от суммы задолженности.

Определите максимальный размер резерва по сомнительным долгам без учета НДС (письмо Минфина от 12.11.2009 № 03-03-06/1/745). По итогам налогового периода — 10 процентов от выручки. По итогам отчетных периодов — наибольшая из двух величин на ваш выбор. Это либо 10 процентов от выручки за предыдущий налоговый период, либо 10 процентов от выручки за текущий отчетный период.

Такой порядок установлен статьей 266 НК (письмо Минфина от 09.04.2021 № 03-03-06/1/26531).

Используйте для финансирования обратную аренду

Суть обратной аренды заключается в том, что компания сначала продает объект дружественному контрагенту, а потом берет его в аренду. Договор аренды можно заключить на любой срок. Обратная аренда — альтернатива процентному займу, низконалоговое привлечение финансирования.

Размер арендной платы стороны регулируют в широких пределах. Ведь платежи допустимо устанавливать не только в твердой сумме, но и в переменных величинах (п. 2 ст. 614 ГК). Это позволяет группе компаний эффективно перераспределять налоговую нагрузку.

Арендатор уменьшает облагаемую прибыль на сумму арендной платы, а владелец объекта с той же суммы платит налог у бюджет. Если стороны применяют общий режим, аналогичная ситуация сложится и с НДС. Если же собственник применяет упрощенку, то группа компаний в целом снижает налоговую нагрузку. Заключить договор аренды выгодно и в ситуации, когда объекты временно не используются в деятельности.

Компании необходимо иметь четкую деловую цель, обосновывающую необходимость продажи имущества дружественному контрагенту. Желательно, чтобы с момента продажи до заключения договора аренды прошло несколько отчетных периодов. Цены в договорах аренды и купли-продажи должны соответствовать рыночному уровню.

Также стороны могут заключить договор аренды с правом выкупа (ст. 624 ГК). Имущество, переданное в аренду, до уплаты выкупной стоимости остается в собственности арендодателя. Амортизацию по таким активам учитывают в составе расходов, связанных с производством и реализацией (подп. 3 п. 2 ст. 253, подп. 1 п. 1 ст. 265 НК).

Еще одно преимущество использования обратной аренды — защита активов. В случае банкротства кредиторы компании не смогут претендовать на имущество, реализованное дружественному покупателю. Чтобы обеспечить большую степень защиты можно продать имущество физлицу, а затем взять его в аренду.

Оцените выгоды факторинга

Если у покупателя нет возможности расплатиться, продавцу выгоднее переуступить долг финансовому агенту, и сразу получить реальные деньги. Факторинг позволит получить деньги за товар, даже если у покупателя финансовые трудности.

Услуги финансового агента можно оплатить одним из двух способов: либо выплатить ему комиссию, либо уступить долг с дисконтом. Дисконт компания признает убытком, а вознаграждение — налоговым расходом. Если доход от уступки не превышает суммы долга, НДС по сделке не возникает (п. 1 ст. 155 НК). Если для компании важен входной НДС, тогда выгоднее оплатить услуги финансового агента не путем предоставления дисконта, а путем выплаты вознаграждения.

Финансовым агентом может быть любая коммерческая организация, для этого не требуются никакие лицензии или разрешения (ст. 825 ГК). Для факторинговой деятельности основные средства и многочисленный персонал обычно не нужны. Проявите осмотрительность при выборе финансового агента.

Чтобы контролеры не сняли расходы, уступка должна быть реальной. Кредитор уступает долг под финансирование, значит, он должен получить реальные деньги. Уступку обоснует потребность в деньгах. Факт уступки подтвердят договор факторинга и акт об уступке. Чем больше вознаграждение или дисконт, тем больше документов понадобится компании, чтобы обосновать уступку. Поясните, почему выгодно переуступить именно этот долг. Задолженность стоит переуступить, если шанс вернуть ее не велик.

Кредитуйтесь за счет бюджета

В условиях кризиса несвоевременная уплата в бюджет налогов — дешевый способ финансирования. Если компания рассчитала налог или взносы верно, но не перечислила в бюджет, оштрафовать ее не могут. Но придется заплатить пени.

В 2022 и 2023 годах размер пени составляет 1/300 действующей ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки, независимо от срока.

Несвоевременная уплата налогов выгоднее кредитования в банке или отвлечения из оборота собственных средств. К тому же учесть проценты по кредитам в расходах могут не все компании, поэтому заплатить налоги с опозданием зачастую проще и дешевле. В частности, упрощенцы с базой «доходы» не смогут учесть проценты в расходах.

Заплатить налоги и взносы за компанию вправе третьи лица — организация, ИП или человек, который не занимается бизнесом (подп. 1 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 НК). Контролеры отслеживают хронических неплательщиков и вызывают в инспекцию для дачи пояснений. Если они обнаружат другие нарушения, то назначат выездную проверку.

Не соблазняйтесь серой зарплатой и черным налом

В кризис популярность серых выплат растет. Некоторые компанию работают «в черную», то есть не отражают выручку, полученную от контрагентов.

Выплата неофициальной зарплаты из обналиченных денег незаконна. Кроме того, в ходе обналичивания компания получает фиктивные вычеты по НДС и расходы. С неофициальной зарплаты работодатель не удерживает НДФЛ, не платит взносы, но и не уменьшает на эти суммы облагаемую прибыль. Для убыточных компаний учет зарплаты и взносов в расходах неважен, поэтому для них серые выплаты особенно выгодны.

Серые выплаты дают значительную экономию, схему трудно доказать. Контролеры должны не только найти доказательства, но и убедить суд. В судебной практике подобные дела редки.

Например, в одном из споров суд поддержал инспекторов, так как те обнаружили неофициальные зарплатные ведомости. Эти документы содержали следующие данные: Ф. И. О. и подписи получателей, суммы доходов по каждому физлицу, а также периоды, за которые получен доход. Часть получателей подтвердили факт серых выплат (постановление АС Западно-Сибирского округа от 06.02.2018 № А46-4990/2017).

Серые выплаты стали более выгодны для сотрудников. Теперь жаловаться на работодателей стало безопасно. С 1 января 2020 года компания должна уплатить доначисленный НДФЛ за счет собственных средств. Работодатель не вправе удерживать НДФЛ с выплат сотруднику (п. 5 ст. 208, п. 9 ст. 226 НК). До внесения поправок сотрудникам-доносчикам приходилось подавать в инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ и уплачивать налог из собственных средств.

Получайте налоговую выгоду законно

Есть еще несколько недооцененных способов антикризисной экономии. Все они законны, если у налогоплательщика есть деловая цель, не связанная с налоговой экономией.

Полученные авансы можно превратить в займы. Новация договора поставки в договор займа — работающий способ (ст. 414, 818 ГК). Перечисленный в бюджет с этой предоплаты НДС будет считаться излишне уплаченным. Если налог еще не перечислен, а новация проведена в том же квартале, то перечислять его не нужно, поскольку на конец налогового периода отсутствуют отношения по поставке (подп. 15 п. 3 ст. 149 НК, определение ВС от 19.03.2015 № 310-КГ14-5185).

У упрощенцев с объектом «доходы минус расходы» есть возможность заплатить минимальный налог в размере 1 процента. Это возможно, если по итогам года упрощенец получил убыток или годовая сумма единого налога меньше минимального налога (абз. 3 п. 6 ст. 346.18 НК).

В кризис компаниям приходится заниматься взысканием дебиторки. Поэтому возрастет популярность уступки долга с дисконтом, то есть с убытком (п. 2 ст. 279 НК). Присоединение чужих убытков также станет более популярной схемой (п. 5 ст. 283 НК).