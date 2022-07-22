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Пять новых ФСБУ — ад для бухгалтеров. «Клерк» расскажет, как работать проще

Освойте их и считайте, что одна из сложных рабочих задач у вас закрыта. Особенности новых стандартов и как с ними взаимодействовать — читайте в статье.

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Пять новых ФСБУ — ад для бухгалтеров. «Клерк» расскажет, как работать проще

Как называются и в чем сложность

Организации обязаны применять с начала 2022 года пять сложных ФСБУ:

  1. ФСБУ 25/2018 «Аренда».
  2. ФСБУ 5/2019 «Запасы».
  3. ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств».
  4. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
  5. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Забыть о них и продолжить работать с привычными уже не получится — только исказите отчётность и компания не увидит корректные данные по бизнесу. Также повысите риск доначисления налогов, штрафов из-за грубых нарушений. 

Чуть подробнее. Для запасов появился новый вид инвентаризации — оценка резерва под обесценение матценностей. Проводят так же, как и другую инвентаризацию — в конце года, при смене ответственных лиц и.т.д.

При этом нужно выделить материальные ценности, которые:

  • морально устарели;
  • потеряли первоначальные качества (полностью или частично);
  • на рынке стали стоить дешевле или их стало труднее продать.

Что касается самого сложного ФСБУ 25/2018 «Аренда», то тут тоже есть особенности. Например, его можно не применять, если:

  • Срок договора менее 12 месяцев.
  • Рыночная стоимость предмета аренды не выше 300 тыс. руб.
  • Компания, имеет право на упрощенный учет и приняла решение не применять ФСБУ 25/2018 (при условии отражения этого в учетной политике).

Разобраться во всех нюансах поможет курс повышения квалификации про пять новых ФСБУ. 

Что в курсе

Разберетесь как по-новому работать с документами, решите спорные моменты и получите нужные знания — без воды. Занятия проходят онлайн: изучаете конспекты, смотрите видеоуроки, мастер-классы. Потом закрепляете материалы, тренируетесь на письменных заданиях и получаете удостоверение.

Чему научитесь

Профессиональные преподаватели помогут вам:

  • освоить один из самых сложных ФСБУ 25/18 «Аренда» — узнаете как его применять;
  • понять особенности бухгалтерского учета по новым стандартам;
  • избежать ошибок;
  • научиться по-новому оформлять договора и проводки.

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Елена Васильева — аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом.

Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский специалист рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим клеркам. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

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