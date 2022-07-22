Пять новых ФСБУ — ад для бухгалтеров. «Клерк» расскажет, как работать проще

Как называются и в чем сложность

Организации обязаны применять с начала 2022 года пять сложных ФСБУ:

ФСБУ 25/2018 «Аренда». ФСБУ 5/2019 «Запасы». ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств». ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Забыть о них и продолжить работать с привычными уже не получится — только исказите отчётность и компания не увидит корректные данные по бизнесу. Также повысите риск доначисления налогов, штрафов из-за грубых нарушений.

Чуть подробнее. Для запасов появился новый вид инвентаризации — оценка резерва под обесценение матценностей. Проводят так же, как и другую инвентаризацию — в конце года, при смене ответственных лиц и.т.д.

При этом нужно выделить материальные ценности, которые:

морально устарели;

потеряли первоначальные качества (полностью или частично);

на рынке стали стоить дешевле или их стало труднее продать.

Что касается самого сложного ФСБУ 25/2018 «Аренда», то тут тоже есть особенности. Например, его можно не применять, если:

Срок договора менее 12 месяцев.

Рыночная стоимость предмета аренды не выше 300 тыс. руб.

Компания, имеет право на упрощенный учет и приняла решение не применять ФСБУ 25/2018 (при условии отражения этого в учетной политике).

Разобраться во всех нюансах поможет курс повышения квалификации про пять новых ФСБУ.

Что в курсе

Разберетесь как по-новому работать с документами, решите спорные моменты и получите нужные знания — без воды. Занятия проходят онлайн: изучаете конспекты, смотрите видеоуроки, мастер-классы. Потом закрепляете материалы, тренируетесь на письменных заданиях и получаете удостоверение.

Чему научитесь

Профессиональные преподаватели помогут вам:

освоить один из самых сложных ФСБУ 25/18 «Аренда» — узнаете как его применять;

понять особенности бухгалтерского учета по новым стандартам;

избежать ошибок;

научиться по-новому оформлять договора и проводки.

Кто преподает

Сергей Верещагин — эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению с 30-летним стажем работы. Написал десятки книг по бухучету.

Елена Васильева — аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом.

Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский специалист рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим клеркам. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

После курса получите удостоверение о повышении квалификации

Покажете работодателю — он убедится, что вам можно доверить сложную тему и возможно повысит. Удостоверение отображается в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора. Дополнительно дадим сертификат ИБП России на 40 часов. Разберитесь со сложными стандартами — пройдите курс повышения квалификации.