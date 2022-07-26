ПБУ 18/02: все что вы хотели знать, но боялись спросить

ПБУ — страшный зверь

Различий между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью (или убытком) очень много. В 2014-м по заказу ФНС для анализа налогового законодательства и упрощения налогового учета подготовили реестр постоянных и временных разниц. На тот момент в нём был 241 пункт. За семь лет их уменьшилось на 7.

Есть два метода учета расчетов по налогу на прибыль:

Метод отсрочки. До 2020 года это был единственный метод, установленный ПБУ 18. Он основан на выявлении разниц в суммах доходов и расходов отчетного периода в БУ и НУ в связи с разными правилами их признания. Балансовый метод . Действует с 2020-го. Нужен для выявлении разниц в стоимости активов и обязательств в бухгалтерском и налоговом балансе.

Сложностей добавили новые ФСБУ, разбираться в различиях стало еще труднее.

Отличается в БУ и НУ последующая оценка запасов, капвложений, ОС. Для налогообложения никаких особенностей последующей оценки не существует: как приняли к учету, так и остается эта оценка. Для целей БУ полагается все активы проверять на обесценение.

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как рассчитывать налог на прибыль по ПБУ 18/02;

как разбираться во всех видах постоянных и временных разниц;

как отражать разницы в бухгалтерском учете;

отражать расчеты по налогу на прибыль в бухгалтерской отчетности.

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