Бухгалтерская отчетность

ПБУ 18/02: все что вы хотели знать, но боялись спросить

Из-за обязательных ФСБУ, которые организации должны применять с начала года, появились новые разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью. Бухгалтеры путаются — мы пришли на помощь.

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ПБУ 18/02: все что вы хотели знать, но боялись спросить

ПБУ — страшный зверь

Различий между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью (или убытком) очень много. В 2014-м по заказу ФНС для анализа налогового законодательства и упрощения налогового учета подготовили реестр постоянных и временных разниц. На тот момент в нём был 241 пункт. За семь лет их уменьшилось на 7.

Есть два метода учета расчетов по налогу на прибыль:

  1. Метод отсрочки. До 2020 года это был единственный метод, установленный ПБУ 18. Он основан на выявлении разниц в суммах доходов и расходов отчетного периода в БУ и НУ в связи с разными правилами их признания.
  2. Балансовый метод. Действует с 2020-го. Нужен для выявлении разниц в стоимости активов и обязательств в бухгалтерском и налоговом балансе.

Сложностей добавили новые ФСБУ, разбираться в различиях стало еще труднее.

Отличается в БУ и НУ последующая оценка запасов, капвложений, ОС. Для налогообложения никаких особенностей последующей оценки не существует: как приняли к учету, так и остается эта оценка. Для целей БУ полагается все активы проверять на обесценение.

Разберитесь в методах, узнайте их особенности и трудности — запишитесь на онлайн-курс.

Что конкретно узнаете о ПБУ 18/02

Цель — разобраться в ПБУ, чтобы правильно заполнить бухгалтерскую отчетность. На практике покажем простые и сложные ситуации применения ПБУ в учете запасов, аренды и основных средств. Непонятные вопросы разберем с Верой Сокуренко — к.э.н., доцентом и аттестованным преподавателем ИПБР.

Полную программу курса смотрите тут.

Какие проблемы решает онлайн-курс

После прохождения будете знать:

  • как рассчитывать налог на прибыль по ПБУ 18/02;
  • как разбираться во всех видах постоянных и временных разниц;
  • как отражать разницы в бухгалтерском учете;
  • отражать расчеты по налогу на прибыль в бухгалтерской отчетности.

Как обучаем

Выходить из дома не нужно. Видеоуроки и конспекты изучаете онлайн, дальше разбираетесь в примерах на практике. После разбора материалов сдаете тесты и получаете сертификат о прохождении курса.

Так как тема сложная, работодатель обрадуется, когда увидит, что перед ним профи. И может быть повысит вам оклад.

Разберитесь с ПБУ 18/02 и научитесь правильно заполнять бухгалтерскую отчетность — пройдите новый и эксклюзивный онлайн-курс.

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