Учимся выстраивать работу с клиентами в бухфирме четко и правильно

Почему и как надо выстраивать крепкие отношения с клиентом

Чтобы выжить на рынке и быть наравне с конкурентами, нужны надежные клиенты. Ведь основной доход идет от тех, кто покупает услугу. При обсуждении бухгалтерских услуг, схемы работы с клиентом, всегда исходите из того, что нужно клиенту, и что вы способны ему предложить. Спектр услуг может быть очень широкий:

бухучет,

налоги,

право,

настройка 1С.

Все зависит от пожеланий клиента.

Компания должна обеспечивать конфиденциальность информации. Исполнители услуги должны быть всегда на связи. Нельзя допускать, чтобы услугу не оказали из-за того, что бухгалтер заболел или ушел в отпуск.

Варианты взаимодействия с клиентами

Все ведет бухгалтерская фирма. Этот способ простой, но трудоемкий. Распределение ролей. Клиент самостоятельно ведет свой учет, вы работаете в своей базе и ведете его официальный бухгалтерский и налоговый учет. Совместная работа в общей базе.

Другие особенности, с которыми вы сможете удерживать клиентов и поднимать свой чек, мы разбираем на онлайн-курсе.

Как построили курс

Сделали 4 блока знаний, изучив их, вы сможете эффективнее:

оказывать бухгалтерские услуги;

выстраивать работу с клиентами;

выбирать взаимовыгодные варианты взаимодействия;

составлять договоры на оказание бухгалтерских услуг;

соблюдать свои интересы и не перегружать себя чрезмерной ответственностью.

Обучаетесь онлайн: смотрите видеолекции, тренируетесь на практических заданиях, тестируетесь. Все в удобное для вас время. Как окончите курс — дадим сертификат.

Занятия подойдут для бухгалтеров любого масштаба, созревших открыть собственную бухфирму. И для собственников, которые не могут выстроить комфортный для себя и клиентов процесс работы.

Курс ведет Андрей Жильцов — эксперт по налогам и учету, руководитель компании «Мультибухгалтер». Много лет консультирует бухгалтеров.

Научитесь грамотно и выгодно общаться с клиентами — пройдите онлайн-курс"Клерка".