Учимся выстраивать работу с клиентами в бухфирме четко и правильно

Почему и как надо выстраивать крепкие отношения с клиентом
Чтобы выжить на рынке и быть наравне с конкурентами, нужны надежные клиенты. Ведь основной доход идет от тех, кто покупает услугу. При обсуждении бухгалтерских услуг, схемы работы с клиентом, всегда исходите из того, что нужно клиенту, и что вы способны ему предложить. Спектр услуг может быть очень широкий:
- бухучет,
- налоги,
- право,
- настройка 1С.
Все зависит от пожеланий клиента.
Компания должна обеспечивать конфиденциальность информации. Исполнители услуги должны быть всегда на связи. Нельзя допускать, чтобы услугу не оказали из-за того, что бухгалтер заболел или ушел в отпуск.
Варианты взаимодействия с клиентами
- Все ведет бухгалтерская фирма. Этот способ простой, но трудоемкий.
- Распределение ролей. Клиент самостоятельно ведет свой учет, вы работаете в своей базе и ведете его официальный бухгалтерский и налоговый учет.
- Совместная работа в общей базе.
Другие особенности, с которыми вы сможете удерживать клиентов и поднимать свой чек, мы разбираем на онлайн-курсе.
Как построили курс
Сделали 4 блока знаний, изучив их, вы сможете эффективнее:
- оказывать бухгалтерские услуги;
- выстраивать работу с клиентами;
- выбирать взаимовыгодные варианты взаимодействия;
- составлять договоры на оказание бухгалтерских услуг;
- соблюдать свои интересы и не перегружать себя чрезмерной ответственностью.
Обучаетесь онлайн: смотрите видеолекции, тренируетесь на практических заданиях, тестируетесь. Все в удобное для вас время. Как окончите курс — дадим сертификат.
Занятия подойдут для бухгалтеров любого масштаба, созревших открыть собственную бухфирму. И для собственников, которые не могут выстроить комфортный для себя и клиентов процесс работы.
Курс ведет Андрей Жильцов — эксперт по налогам и учету, руководитель компании «Мультибухгалтер». Много лет консультирует бухгалтеров.
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