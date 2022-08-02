ФСБУ 26/2020 “Капитальные вложения”. Как не наделать ошибок в работе

Кого обязали применять ФСБУ 26/2020

С начала года все некоммерческие и коммерческие организации должны применять ФСБУ 26/2020. Тем, кто сидит на упрощенной системе бухучета, сделали поблажки по некоторым пунктам:

в за­тра­ты разрешили вклю­чать толь­ко суммы, которые вы должны под­ряд­чи­ку. Про­чие за­тра­ты можно не учитывать в капвложениях;

если подрядчик предо­ставил от­сроч­ку или рас­сроч­ку по оплате, позволили включать в кап­вло­же­ния сумму, под­ле­жа­щую упла­те, без переоценки;

кап­вло­же­ния по безденежным до­го­во­рам разрешили оце­ни­вать упро­щен­но — по спра­вед­ли­вой сто­и­мости.

Чтобы признать капвложения в бухучете, нужно выполнить одновременно два условия:

затраты приносят выгоду организации в течении более 12 месяцев; сумму затрат подтверждают документы.

Как оценивать капвложения и заполнять отчетность

Капвложения, как и прежде, оценивают по фактическим затратам. В сумму затрат входят все затраты по их приобретению. Если капвложения частично или полностью оплачивали не деньгами, то нужно определять справедливую стоимость имущества, прав, работ, услуг. Делать это нужно по Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS).

С отчетами тоже не все так просто. Пункт 23 ФСБУ 26/2020 говорит о принципе существенности. В бухотчетности нужно раскрыть:

информацию, которая связана с выбытием и обесценением капвложений;

результат выбытия и (или) обесценения, восстановление обесценения, признанное доходом возмещение другими лицами убытков от обесценения или утраты капвложений;

сведения об авансах, предоплате, задатках, связанных с капвложениями;

балансовую стоимость капвложений в инвестиционную недвижимость и другие объекты.

Мы перечислили лишь часть проблем, с которыми сталкиваются бухгалтеры. Учитывайте, что работать с ФСБУ 26/2020 нужно в связке с другими федеральными стандартами:

ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств»;

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»;

ФСБУ 25/2018 «Аренда»;

ФСБУ 5/2019 «Запасы».

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