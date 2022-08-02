Обзоры для бухгалтера

На связи «Клерк вещательный». Если хотите еще больше полезной информации, то мы даем ее в соцсетях

У «Клерка» есть Telegram-каналы и группа ВКонтакте. Каким контентом радуем любимых подписчиков — читайте в статье.

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На связи «Клерк вещательный». Если хотите еще больше полезной информации, то мы даем ее в соцсетях

Родной ВКонтакте

Команда «Клерка» вложила частичку души в группу ВК. Новости даем оперативно и полным текстом — не придется переходить по ссылке на сайт. Вы ничего не пропустите и читать будет интересно. Подписчики оставляют комментарии, мы это приветствуем.

Каждый день даем знания о бухучете, налогах, рассказываем обо всем новом, что вышло на «Клерке». Одним словом — польза. 45 тысяч бухгалтеров счастливы, мы тоже.

Присоединитесь к семье «Клерков» в два клика — нажмите сюда и на странице группы ткните в кнопку «Подписаться».

Несокрушимый Telegram

В Telegram разбили информацию по разным каналам, чтобы каждый подписчик мог быстро найти нужные именно ему посты. Рассказываем, что публикуем.

БУХ! Молния — мы не зря его так назвали. Тут выкладываем срочные новости: лаконично — только суть. Даем быструю информацию от Минфина, Минцифры, ФНС, ЦБ и. т. д.

Чтобы подписаться и быть в курсе нового нажмите сюда.

Бухучет и налоги — здесь помимо новостей выкладываем анонсы статей «Клерка» о налогах, бухучете, разбираем новые требования госорганов.

Получите профессиональные советы для бухгалтеров — нажмите сюда и подпишитесь на канал.

Красный уголок бухгалтера, он же КУБ — тут бухгалтеры задают вопросы коллегам и получают быстрые ответы. Подписчики общаются между собой, делятся советами и выручают друг друга в трудную минуту.

Заходите в КУБ — здесь вас поддержат и помогут. Чтобы подписаться — нажмите сюда.

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Весь для бухгалтера

Повышение квалификации

Электронные подписи

Заявителю расскажут, что будет, если дать попользоваться электронной подписью. Можно потерять квартиру, бизнес или сесть в тюрьму

Налоговики лично побеседуют с будущими владельцами квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи прежде, чем его изготовить.

Мероприятия

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Ведение бизнеса

Как фитнес-студия справляется с новыми реалиями. Коллаборации, онлайн-занятия, спорт в кайф

Изменения в экономике затронули многие сферы деятельности и спорт не исключение. Люди стали отказываться от занятий и экономить. Как справляется со сложившейся ситуацией фитнес-студия узнали у Марии Шайтановой — основательницы компании «Дэнсаробика» — фитнес-направления в духе 80-х годов.

Налоговые изменения 2022

Готовы списки налоговых льготников в радиоэлектронике. Кабмин реестры утвердил

Туда вошли производители и разработчики материалов и технологий, а также готовой продукции в радиоэлектроники. Они смогут пользоваться льготами по страховым взносам и налогу на прибыль.

УСН

Как налоговая проверяет бизнес на УСН?

Спецрежимы привлекают внимание начинающих и уже бывалых бизнесменов — налоговая нагрузка меньше, отчетность проще, все гораздо понятнее, чем на общей системе с НДС и налогом на прибыль. Но проверяют тех, кто применяет спецрежимы и, в частности, УСН с той же тщательностью, что и других. Что же именно проверят на УСН?

Как налоговая проверяет бизнес на УСН?
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