На связи «Клерк вещательный». Если хотите еще больше полезной информации, то мы даем ее в соцсетях

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Команда «Клерка» вложила частичку души в группу ВК. Новости даем оперативно и полным текстом — не придется переходить по ссылке на сайт. Вы ничего не пропустите и читать будет интересно. Подписчики оставляют комментарии, мы это приветствуем.

Каждый день даем знания о бухучете, налогах, рассказываем обо всем новом, что вышло на «Клерке». Одним словом — польза. 45 тысяч бухгалтеров счастливы, мы тоже.

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БУХ! Молния — мы не зря его так назвали. Тут выкладываем срочные новости: лаконично — только суть. Даем быструю информацию от Минфина, Минцифры, ФНС, ЦБ и. т. д.

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Бухучет и налоги — здесь помимо новостей выкладываем анонсы статей «Клерка» о налогах, бухучете, разбираем новые требования госорганов.

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