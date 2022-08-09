ФСБУ 25/2018 — учитываем аренду в 1С без проблем

Что произошло

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» утвердили в октябре 2018 года. И обязали применять с 2022 года. Но с ФСБУ 25/2018 мало кто может разобраться. Есть еще 1С, где нужно вести учет аренды. В итоге бухгалтер путается и ничего не понимает.

Вот пара любопытных моментов в 1С Бухгалтерия 8.3.

В программу добавили учет аренды и лизинг имущества для арендатора и лизингополучателя.

Аренда учитывается двумя способами:

в текущих затратах, и тогда никаких настроек для этого не требуется;

признанием права пользования активом и обязательством по аренде.

Во втором варианте нужно долго разбираться с настройками: «Функциональность программы» на закладке «Основные средства» включить флажок «Права пользования предметами аренды».

Потом установить год начала применения — 2022, пройтись по плану счетов бухгалтерского учета и. т. д.

Одной статьи, чтобы все объяснить, не хватит.

Окей, и что делать

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Сертифицированный преподаватель Адиль Кудьяров расскажет, как работать в 1С с новым стандартом.

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Чему научитесь

Пройдя обучение, вы сможете:

без труда работать с ФСБУ 25/2018 в 1С;

понять, кому и в каких ситуациях нужен ФСБУ «Аренда»;

вести учет как у арендатора, так и у арендодателя;

избегать типичных ошибок.

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