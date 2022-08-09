ФСБУ Аренда

ФСБУ 25/2018 — учитываем аренду в 1С без проблем

ФСБУ «Аренда» оказался самым сложным стандартом — применять его обязали все коммерческие организации уже с этого года. «Клерк» пришел на помощь и решает проблему с ФСБУ на специальном курсе.

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ФСБУ 25/2018 — учитываем аренду в 1С без проблем

Что произошло

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» утвердили в октябре 2018 года. И обязали применять с 2022 года. Но с ФСБУ 25/2018 мало кто может разобраться. Есть еще 1С, где нужно вести учет аренды. В итоге бухгалтер путается и ничего не понимает.

Вот пара любопытных моментов в 1С Бухгалтерия 8.3.

В программу добавили учет аренды и лизинг имущества для арендатора и лизингополучателя.

Аренда учитывается двумя способами:

  • в текущих затратах, и тогда никаких настроек для этого не требуется;
  • признанием права пользования активом и обязательством по аренде.

Во втором варианте нужно долго разбираться с настройками: «Функциональность программы» на закладке «Основные средства» включить флажок «Права пользования предметами аренды».

Потом установить год начала применения — 2022, пройтись по плану счетов бухгалтерского учета и. т. д.

Одной статьи, чтобы все объяснить, не хватит.

Окей, и что делать

Выход есть: смотреть онлайн-курс «Клерка», в котором профессионал объясняет все сложности.

Сертифицированный преподаватель Адиль Кудьяров расскажет, как работать в 1С с новым стандартом.

Программу курса построили на примерах, образцах и расчетах — разберетесь, как отражать аренду в 1С.

Чему научитесь

Пройдя обучение, вы сможете:

  • без труда работать с ФСБУ 25/2018 в 1С;
  • понять, кому и в каких ситуациях нужен ФСБУ «Аренда»;
  • вести учет как у арендатора, так и у арендодателя;
  • избегать типичных ошибок.

Как проходит обучение

Смотрите уроки, изучаете тему, читаете конспекты. Потом разбираетесь в примерах, выполняете практические задания. Также авторы курса приготовили «раздатку» — ее можно скачать и использовать в работе.

Полученные знания проверяете после каждого урока без ограничений.

После обучения получите сертификат. Покажете начальнику — он будет в курсе, что ваш профессионализм вырос.

Научитесь работать с ФСБУ 25/2018 «Аренда» — пройдите онлайн-курс «Клерка».

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