Что поменялось в работе бухгалтеров за 2022 год. Рассказываем про ФСБУ, АУСН и новые правила соцвычета

И снова про ФСБУ 25/2018

Количество вопросов по поводу нового стандарта, который обязали применять все организации с 2022 года, растет с каждым днем. Пользователи «Клерка» задают вопросы на вебинарах, форуме, в Telegram-каналах. Коротко напомним, в каких случаях его разрешили не применять, и поговорим об объектах учета аренды.

ФСБУ не применяется:

на участках недр, если вы разведываете и добываете полезные ископаемые;

для результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;

для автомобильных дорог, ж/д транспорта и других объектов концессионного соглашения;

к объектам БУ, которые нельзя назвать объектами учета аренды.

Объекты учета аренды

Сначала разберемся, что такое «объекты учета аренды». Для того, чтобы признать их таковыми, нужно выполнить четыре условия:

Срок аренды. Если срок более 12 месяцев — его нужно отразить в ФСБУ 25/2018. Если вы не знаете, сколько вы будете арендовать имущество, тогда срок — не существенное условие договора и заносить данные в ФСБУ не нужно. Предмет аренды. Например, для развоза сотрудников компания заключает договор аренды любого автомобиля у транспортной компании и указывает время. Такой договор не надо отражать в ФСБУ 25/2018, потому что предмет аренды прописан не четко. Экономическая выгода. Объект аренды должен приносить арендатору доход. В этом случае этот объект нужно учитывать по ФСБУ 25/2018. Арендатор определяет направление, в котором будет использовать объект. Арендодатель при этом имеет право контролировать объект, менять и осуществлять вид деятельности по всем технологическим требованиям.

Больше о арендных платежах, расчетах обязательств, отличий между операционной и финансовой арендой расскажем на курсе повышения квалификации «Клерка».

АУСН. Когда и где запустили

Автоупрощенка заработала с 1 июля 2022 года. Пока в экспериментальном режиме, как ранее НПД, но до 2027 года. Перейти на нее можно в четырех регионах:

Москве. Московской области. Калужской области. Татарстане.

Кто может применять

Перейти на АУСН разрешили малому бизнесу, но с ограничениями. В запретном списке 33 позиции. Вот какой бизнес не сможет работать на АУСН:

штат более 5 человек;

выручка более 60 млн рублей в год;

остаточная стоимость основных средств более 150 млн рублей;

сотрудникам положена досрочная пенсия;

сотрудники-иностранцы.

Какие налоги не надо платить на АУСН

Автоупрощенцам не придется платить:

НДС, кроме импортного и агентского;

налог на прибыль;

Налог на имущество по среднегодовой стоимости.

НДФЛ по деятельности ИП.

Новые правила соцвычета для работников

Теперь сотрудники не будут приносить уведомления на вычет по НДФЛ. Получать их работодатели будут напрямую из ИФНС.

Раньше социальный налоговый вычет на работе получали только с месяца обращения за ним. В 2022 году ситуация изменилась. Сейчас вычет дают с начала года, даже если обратиться за ним в середине года.

Налог, удержанный до того, как поступило уведомление, работодатель вернет по заявлению.

Больше об АУСН, соцвычете и ФСБУ 25/2018 «Аренда» рассказываем на курсе повышения квалификации «Клерка».

Чем полезен курс

В курс повышения квалификации добавили темы по антикризисным мерам от государства, налогам и взносам и отдельный модуль сделали про отчетность.

Вот темы, которые вы изучите:

единый налоговый платеж;

АУСН;

новое в ПСН;

вычет на спорт;

прослеживаемость НДС;

6-НДФЛ: новая форма и правила проверки;

новый РВС с 1 квартала 2022;

работа с электронными доверенностями.

Эти знания помогут вам работать по-новому в 2022 году. Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Кто преподает и в каком формате

Занятия проходят онлайн: смотрите видеолекции от преподавателей, мастер-классы. Общаетесь в закрытом Telegram-чате с кураторами, вживую встречаетесь с экспертами и задаете неограниченное число вопросов.

Подготовили дополнительные материалы — их можно скачать.

Чему научитесь и какой документ получите

Пройдя курс повышения квалификации, вы:

узнаете обо всех изменениях в работе бухгалтера за 2022 год;

поймете как избегать частых ошибок;

научитесь проходить проверки без страха;

сможете использовать новые знания на практике.

Когда пройдете курс — получите официальное удостоверение о повышении квалификации и сертификат ИПБ России на 40 часов. Удостоверение будет отображаться в ФИС ФРДО Рособрнадзора. Сможете показать руководителю — он увидит ваш профессионализм и возможно повысит.