Бухгалтеры, нам нужны ваши скандальные истории для крутого проекта! Дарим приз!

В общем, если у вас есть что-то такое, что вы бы не рискнули рассказывать от своего имени, пришлите нам.

Историю за вас расскажет актер. А вы (или любой другой пользователь по вашему выбору) получите три месяца подписки на «Клерк.Премиум».

В нашем представлении это должно будет выглядеть примерно так:

Естественно, мы не будем копировать этот проект один в один. Сделаем иначе. Но без ваших реальных историй у нас ничего не получится! Помогите нам.

Каких историй мы ждем

Приведу несколько примеров историй, которые нас заинтересовали. Но эти истории не войдут в проект, так как ранее уже публиковались.

История 1

Когда-то я работал в компании, владельцы которой очень увлекалось политической борьбой. В результате визит тех или иных проверяющих в наш офис был делом обычным. Различные госчиновники и силовики, начиная с торгинспекции, заканчивая ФСБ, ходили к нам на проверки, как на службу. Впрочем, персонал компании обычно заранее был предупрежден о проверках. Руководству сообщали о них «свои люди» в среде проверяющих. После чего работникам объявляли план действий. Например: «Завтра ожидаются „маски-шоу“ — будет ОМОН. Необходимо присутствие только главбуха, начальника юротдела и IT-директора. Для остальных — выходной. На рабочих столах и жестких дисках компьютеров ничего лишнего быть не должно»...

История 2

Я давно живу в США и работаю там консультантом по налогам. Однажды приходят ко мне два пожилых гея. Они уже долго жили вместе — 45 лет. На момент визита ко мне одному из них исполнилось 65 лет, а второму — 73 года. А ну как кто-нибудь из них умрет скоро? Партнеру достанется приличное наследство, облагаемое в США налогом 15 процентов. Непорядок. А однополые браки в этом штате тогда еще были запрещены. Поэтому избежать высокого налога, сыграв свадьбу, старичкам не грозило. Я им посоветовал такую налоговую схему. Хорошо, мужем и женой стать невозможно. Но ведь можно стать папой и сыном! То есть, усыновить партнера. Здесь была одна проблема. Жив еще родной папа младшего, 65-летнего гомосексуала. Так что усыновить его никак не получится. Но кто сказал, что сын обязательно должен быть младше папы? Нигде такого не написано. В итоге, младший спокойно усыновил старшего, и высокий налог им уже не грозил. Правда, в суде, когда усыновление подтверждали, их предупредили, что если в этом штате разрешат однополые браки, пожениться папе и сыну не позволят.

История 3

Давным-давно работала я налоговым инспектором. Насмотрелась в своем ведомстве и смешного, и грустного. Запомнилось, например, как начальница отдела регистрации налогоплательщиков с этими самыми налогоплательщиками по телефону общалась. За день в этот отдел, может быть, сотню раз звонят. Естественно, в какой-то момент у инспекторов пропадает всяческое желание поддерживать разговор. Однако не брать трубку или вообще отключить телефон нельзя. А вдруг начальство звонит? Или пожалуются руководителю инспекции? Так и до служебного взыскания недалеко. Начальница отдела придумала такую штуку. Брала трубку, внимательно выслушивала первые пару фраз собеседника, после чего говорила, имитируя простонародный говор: «Никого нет на месте! Я — уборщица, кабинет тут мою». И вешала трубку.

История 4

Вспомнился мне один эпизод еще из студенческого прошлого. Был у нас на факультете некий отличник боевой и политической подготовки, любимец деканата и очевидный кандидат на красный диплом. Поэтому на преддипломную практику отправили его на крупное производственное предприятие, где руководство чуть ли не полностью состояло из выпускников нашего вуза. Естественно, никто не сомневался, что дипломная работа выйдет блестящая, поэтому ни руководитель диплома от вуза (заслуженный бухгалтер СССР, практикующий еще со времен Сталина), ни главбух производственного предприятия, где данный студент проходил практику, особо в его работу не вчитывались. Просто на защите уселись в госкомиссию и приготовились насладиться. Пока отличник излагал финансово-экономический анализ дел на предприятии, они благосклонно щурились, а заслуженная бухгалтерша СССР, кажется, даже слегка задремала. Но как только студент перешел к своим предложениям по снижению налоговой нагрузки, главбух компании тут же очнулся. Причем его лицо стало постепенно приобретать нездоровый оттенок, а глаза полезли на лоб. Оказалось, что практикант придумал для предприятия множество налоговых схем. Среди них бриллиантом сверкнуло предложение отгружать продукцию только такими маленькими партиями, чтобы НДС невозможно было исчислить в счете-фактуре (налог с 1-2 копеек равен нулю). Также была высказана идея приобретать все ТМЦ только через работников предприятия, чтобы снизить зарплатные налоги. В общем, внезапно остался человек без красного диплома.

История 5

Давным-давно мне довелось быть свидетелем беседы в офисе компании двух оперативников отдела по экономическим преступлениям с гендиректором. Они, может быть, со скуки зашли в этот офис. Прогуливались себе, наверное, мимо, и дай думают, нарочно зайдем узнать, кто в этом офисе сидит и что делает. Прорвались тихонько через охрану и приемную директора к самому... Диалог после взаимных представлений и расшаркиваний получился примерно следующим: Так, так... Значит, нарушаете? Налоги не платите?

Нет, платим. Это вас неверно информировали.

Это как же? А у нас и жалоба на вас есть. Коллективная. Там так и написано: «уклоняетесь», дескать. И еще «препятствуете наполнению бюджета».

Что вы, это же натуральный поклеп! Вот и налоговая проверка у нас недавно была. Без нарушений.

Недосмотрели просто налоговики. Допустили недочеты и упущения в работе. Все нарушают, а вы — нет? Так не бывает. Лучше сами сознайтесь, вам сразу же легче будет!

Правду говорить легко и приятно, с радостью бы сознались и облегчились, да вот не в чем. Сожалеем... В итоге оперативники с грустью в глазах покинули кабинет директора и больше не вернулись. Может, совесть замучила, что вряд ли. А, может, у гендиректора связи оказались очень уж высокого уровня.

Присылайте свои истории! Пожалуйста.