Как работать с ФСБУ 5/2019 «Запасы» так, чтобы не получить штраф

Запасы для управленческих нужд — в расходы
Компания вправе не принимать к учету запасы для управленческих нужд — нужно только отразить это в учетной политике.
Списывайте эти запасы по обычным видам деятельности в момент, когда их купили. Это упростит вам учет.
Микропредприятия имеют право не учитывать запасы
Микропредприятие, то есть компания, где сотрудников не больше 15 человек и доход меньше 120 млн. в год, вправе не принимать к учету по ФСБУ 5/2019 любые запасы. Бухгалтер просто списывает затраты в расходы. Исключение: микрокомпании, которым нельзя применять упрощенные способы ведения бухучета.
Затраты признавайте расходами того периода, в котором понесли их.
Некоторые организации вправе применять упрощенные способы ведения бухучета:
- малые предприниматели;
- некоммерческие организации;
- резиденты «Сколково».
Это указано в пункте 4 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Другие ФСБУ
Помимо ФСБУ 5/2019 «Запасы» с начала 2022 года организации должны применять:
- ФСБУ 25/2018 «Аренда».
- ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств».
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
- ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
От одного только ФСБУ 25/2018 бухгалтеры впадают в ступор. Что уж говорить, когда применять обязали сразу несколько.
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