ФСБУ

Как работать с ФСБУ 5/2019 «Запасы» так, чтобы не получить штраф

Поговорим, как облегчить бухучет с помощью ФСБУ 5/2019 «Запасы» и об четырех ФСБУ: «Капвложения» «Аренда» «Документооборот» «Учет основных средств» . Узнаете какие запасы можно сразу списать в расходы.

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Как работать с ФСБУ 5/2019 «Запасы» так, чтобы не получить штраф

Запасы для управленческих нужд — в расходы

Компания вправе не принимать к учету запасы для управленческих нужд — нужно только отразить это в учетной политике.

Списывайте эти запасы по обычным видам деятельности в момент, когда их купили. Это упростит вам учет. 

Микропредприятия имеют право не учитывать запасы

Микропредприятие, то есть компания, где сотрудников не больше 15 человек и доход меньше 120 млн. в год, вправе не принимать к учету по ФСБУ 5/2019 любые запасы. Бухгалтер просто списывает затраты в расходы. Исключение: микрокомпании, которым нельзя применять упрощенные способы ведения бухучета.

Затраты признавайте расходами того периода, в котором понесли их. 

Некоторые организации вправе применять упрощенные способы ведения бухучета:

  • малые предприниматели;
  • некоммерческие организации;
  • резиденты «Сколково».

Это указано в пункте 4 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Другие ФСБУ

Помимо ФСБУ 5/2019 «Запасы» с начала 2022 года организации должны применять:

  • ФСБУ 25/2018 «Аренда».
  • ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств».
  • ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
  • ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

От одного только ФСБУ 25/2018 бухгалтеры впадают в ступор. Что уж говорить, когда применять обязали сразу несколько.

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