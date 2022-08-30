Бухгалтерская отчетность

Рассчитываем временные разницы и отложенные налоги при методе отсрочки в ПБУ 18/02

ПБУ 18/02 остается одним из самых сложных положений после того, как появился ФСБУ 25/2018. Количество вопросов по работе с ПБУ не уменьшилось. Разбираемся с трудностями вместе.

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Рассчитываем временные разницы и отложенные налоги при методе отсрочки в ПБУ 18/02

Особенности расчета временных разниц. Разные даты признания доходов

В БУ и НУ даты признания доходов и расходов нередко отличаются. Предположим, что доходом в отчетном периоде в НУ признается меньшая сумма, чем в БУ, потому что по правилам Налогового кодекса эти доходы признаются позднее. 

Тогда возникает налогооблагаемая временная разница. Из нее формируется отложенное налоговое обязательство на ставку налога на прибыль.

Отражаем отложенное налоговое обязательство по Кт 77 счета с корреспонденцией с Дт 68. 

Когда в следующих налоговых периодах этот доход признают для налогообложения, отложенное налоговое обязательство спишется. Это отразится по Дт 77 и Кт 68.

Углубленно разберемся с ПБУ 18/02 и нюансами на онлайн-курсе «Клерка». Ведь их много и одной статьи, чтобы показать все, не хватит. 

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Помимо правил ПБУ 18/02 заострили внимание на новых ФСБУ. На занятиях вас ждут понятные графики, схемы и примеры. Минимум воды и максимум практики.

Когда закончите курс, вы научитесь:

  • рассчитывать налог на прибыль по ПБУ 18/02;
  • отражать разницы в бухгалтерском учете;
  • разбираться во всех видах постоянных и временных разниц;
  • отражать расчеты по налогу на прибыль в бухгалтерской отчетности.

Курс подойдет бухгалтерам всех категорий и с разным уровнем знаний. В конце курса выдадим сертификат — покажете руководству и докажете, что знаете, как правильно работать с ПБУ 18/02.

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