Обзор изменений для бухгалтеров с сентября 2022: персданные, маркировка рекламы, аренда

1. Все работодатели обязаны отчитываться перед Роскомнадзором об обработке персональных данных
Правила работы с персональными данными изменил 266-ФЗ от 14.07.2022. До сегодняшнего дня руководители должны уведомить орган, что они обрабатывают личную информацию работников.
После отчета в Роскомнадзор работодатель попадает в реестр операторов персональных данных.
Закон о персональных данных не распространяется на обработку информации для личных и семейных нужд, гостайну и ведение Архивного фонда — п. 2 ст. 1 закона 152-ФЗ.
2. Маркировка рекламы
Маркировать теперь будут все, что видно. Федеральный закон от 02.07.2021 № 347-ФЗ работает с сегодняшнего дня. Что это значит.
А то, что придется маркировать любую рекламу на территории РФ. На сайтах, в телеграм-каналах, у блогеров и. т. д.
Каждый месяц вы будете обязаны отчитываться кому, какую рекламу, где разместили и по какой цене. Маркировать будете с помощью специального токена.
3. Как обучать охране труда по новым правилам
Сегодня вступило в силу постановление Правительства № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» от 24.12.2021 года.
Обучение по охране труда разделилось на 5 элементов:
- обучение по охране труда у работодателя или в сторонней организации, оказывающей услуги по обучению по ОТ;
- обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;
- обучение по использованию/применению СИЗ;
- стажировка на рабочем месте;
- инструктажи по охране труда.
Обучение теперь проводится в зависимости от категорий работников: общие вопросы охраны труда и функционирования СУОТ, методы и приемы выполнения работ повышенной опасности. Потом безопасные методы и приемы выполнения вредных и опасных работ.
Организации, которые обучают охране труда, должны выполнять более серьезные требования:
- аккредитация;
- наличие материально-технической базы;
- состав и требование к комиссиям.
Обучение по ОТ теперь проводится в течение первых 60 дней после приема на работу. Проверку знаний разрешили проводить дистанционно.
Как разобраться во всех нововведениях и законах? Задайте вопросы экспертам сервиса «Клерк.Консультации». Отвечаем в течение дня, с указанием нормативки. Вы можете задавать безлимитное количество вопросов.
4. Новые правила продажи молочной продукции
Теперь маркированную молочку будут дополнительно сканировать на кассе. Передавать данные в «Честный знак» не надо — за вас это сделает оператор фискальных данных.
Покупка маркированного товара сопровождается получением входящего УПД, содержащего сведения о маркировке, а чтобы его принять, нужно подключиться к ЭДО.
5. Расторжение договора аренды в одностороннем порядке
Арендодатели, у которых есть бизнес в торговле или общепите, смогут отказаться от исполнения договоров аренды в одностороннем порядке.
Но при условии, что арендатор находится под контролем иностранных лиц и не заплатил аренду за месяц.
Специальные правила предусмотрены на тот случай, когда по условиям договора размер аренды зависит от результатов хозяйственной деятельности арендатора и существенно снизился, если бизнес закрылся и помещение не использовали.
Ответим на вопросы о персональных данных, маркировки молочки, обучении охране труда и многие другие. Эксперты из «Клерк.Консультации» отвечают в среднем за 3 часа. Задавайте столько вопросов, сколько хотите — ответим на все.