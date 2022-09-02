Обзор изменений для бухгалтеров с сентября 2022: персданные, маркировка рекламы, аренда

1. Все работодатели обязаны отчитываться перед Роскомнадзором об обработке персональных данных

Правила работы с персональными данными изменил 266-ФЗ от 14.07.2022. До сегодняшнего дня руководители должны уведомить орган, что они обрабатывают личную информацию работников.

После отчета в Роскомнадзор работодатель попадает в реестр операторов персональных данных.

Закон о персональных данных не распространяется на обработку информации для личных и семейных нужд, гостайну и ведение Архивного фонда — п. 2 ст. 1 закона 152-ФЗ.

2. Маркировка рекламы

Маркировать теперь будут все, что видно. Федеральный закон от 02.07.2021 № 347-ФЗ работает с сегодняшнего дня. Что это значит.

А то, что придется маркировать любую рекламу на территории РФ. На сайтах, в телеграм-каналах, у блогеров и. т. д.

Каждый месяц вы будете обязаны отчитываться кому, какую рекламу, где разместили и по какой цене. Маркировать будете с помощью специального токена.

3. Как обучать охране труда по новым правилам

Сегодня вступило в силу постановление Правительства № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» от 24.12.2021 года.

Обучение по охране труда разделилось на 5 элементов:

обучение по охране труда у работодателя или в сторонней организации, оказывающей услуги по обучению по ОТ;

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;

обучение по использованию/применению СИЗ;

стажировка на рабочем месте;

инструктажи по охране труда.

Обучение теперь проводится в зависимости от категорий работников: общие вопросы охраны труда и функционирования СУОТ, методы и приемы выполнения работ повышенной опасности. Потом безопасные методы и приемы выполнения вредных и опасных работ.

Организации, которые обучают охране труда, должны выполнять более серьезные требования:

аккредитация;

наличие материально-технической базы;

состав и требование к комиссиям.

Обучение по ОТ теперь проводится в течение первых 60 дней после приема на работу. Проверку знаний разрешили проводить дистанционно.

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4. Новые правила продажи молочной продукции

Теперь маркированную молочку будут дополнительно сканировать на кассе. Передавать данные в «Честный знак» не надо — за вас это сделает оператор фискальных данных.

Покупка маркированного товара сопровождается получением входящего УПД, содержащего сведения о маркировке, а чтобы его принять, нужно подключиться к ЭДО.

5. Расторжение договора аренды в одностороннем порядке

Арендодатели, у которых есть бизнес в торговле или общепите, смогут отказаться от исполнения договоров аренды в одностороннем порядке.

Но при условии, что арендатор находится под контролем иностранных лиц и не заплатил аренду за месяц.

Специальные правила предусмотрены на тот случай, когда по условиям договора размер аренды зависит от результатов хозяйственной деятельности арендатора и существенно снизился, если бизнес закрылся и помещение не использовали.