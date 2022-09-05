Пять ошибок в премиях, за которые вас оштрафует трудовая инспекция

1. Бухгалтер ошибся в расчетах

Здесь все просто — бухгалтер допустил счетную ошибку. Причем не только вручную на калькуляторе, но и в программах. ВАС в определении от 20.01.2012 № 59-В11-17 признает счетной — ошибку в арифметических действиях, того же мнения придерживается и Роструд (см. Письмо от 01.10.2012 № 1286-6-1).

Например, бухгалтер начислил не 15% премии, а 13 или меньше. В 1С заполнил неверные графы документа и начислил лишние коэффициенты.

Если работник уже получил премию, то удержать переплату можно только если сотрудник согласен с ее размером и причинами (статья 137 ТК). Если отказывается — решать вопрос придется в трудовой инспекции или суде.

2. Организация не предусмотрела в положении условия снижения и невыплаты премий

Эта ошибка идет с руки руководства и соответствующего приказа. Если сотрудники пойдут жаловаться, то с большой вероятностью организацию обяжут выплатить премии, доначислить с них взносы. Фирму ждут штрафы за нарушение ТК.

3. Выдавать премии не за заслуги по работе

Чтобы включить премию в расходы, нужно чтобы она была составной частью оплаты труда. Премия должна напрямую зависеть от результатов работы сотрудников.

Например, премию на день рождения нельзя включить в расходы на прибыль, потому что к работе этот праздник не относится. Сюда же добавим премии, которые не указаны в Положении и других локальных актах.

Если попытаетесь списать такую премию в счет расходов — ждите штрафов.

4. Начислять разные премии по одним и тем же показателям

Будете включать такие премии в состав налоговых расходов — ждите гостей из ФНС, доначисления, а там и Трудовая инспекция подтянется с штрафами.

5. Организация не выплатила премию

Если вы не выплатили премию, в случае если она идет как составная часть зарплаты, то это нарушение ТК. Это приравнивается к тому, что вы не выплатили работнику зарплату.

Ответственность: ст. 5.27 КоАП до 50 тысяч, а по ст. 145.1 УК РФ — штраф до 120 тысяч. или лишение свободы до одного года.

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