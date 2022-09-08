Новый ФСБУ «НМА» в 2023 году. Что нужно знать бухгалтерам

Когда начинается обязаловка, новые правила

Организация обязана применять ФСБУ 14/2022 и новации ФСБУ 26/2020 в отношении капвложений в НМА с бухгалтерской отчетности в 2024 году. Можете применять досрочно — Минфин уточнил, что решение принимают для обоих стандартов.

Вопросы учета на этапе, когда компания приобретает или создает объекты НМА, выделены из ФСБУ 14/2022 и включены в ФСБУ 26/2020 (ранее это регулировали ПБУ 14/2007 и ПБУ 17/02).

Но изменения в ФСБУ 26/2020 не меняют порядок учета капвложений в ОС и самих основных средств. Общие положения нового ФСБУ распространяются на капитальные вложения в основные средства и нематериальные активы.

Учет вложений в НМА

Капвложения в НМА признают независимо от того, когда они имели место — при первоначальном приобретении, создании НМА или последующем улучшении.

Ранее возможность признания в составе долгосрочных инвестиций затрат на улучшение НМА не устанавливалась.

Стандартом установлены особые условия признания капвложений при создании НМА в результате выполнения НИОКР.

Изменили порядок учета отдельных видов затрат при признании капвложений в НМА. В сумму фактических затрат включают:

стоимость материальных носителей/вещей , в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации (ранее не включалась);

, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации (ранее не включалась); госпошлины и другие аналогичные расходы из-за приобретения, создания, улучшения НМА.

При этом к капвложениям не относят затраты на поддержание работоспособности или исправности материальных носителей и вещей. Исключение — когда носитель/вещь используют при осуществлении капвложений.

Что не включают в капвложения

Затраты, которые не включают в стоимость капвложений, дополнили затратами на поддержание, обновление, восстановление, сохранение нормативных показателей функционирования НМА. В том числе СПИ. При условии, что они отличаются от затрат на улучшение НМА.

Мы еще от пяти ФСБУ не отошли, а тут еще один новый. Как жить?

И снова спокойно выдыхаем и постепенно готовимся внедрять ФСБУ 14/2022 — время есть. Но если вы еще не разобрались с предыдущими пятью стандартами, то мы нашли выход: изучите их с экспертами по бухучету. Потом будет сложнее, добавится НМА. Работать по-старому не получится — наделаете ошибок и компания погрязнет в штрафах.

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