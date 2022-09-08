Дарим курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» при оформлении «Клерк.Премиум» до 11 сентября

Чтобы получить доступ, подпишитесь на «Клерк.Премиум». Это закрытая часть «Клерка», где вас уже ждут 42 онлайн-курса, 360+ вебинаров и безлимитные консультации от профессионалов «Клерка» на год.

Какой курс повышения квалификации получите даром

Авторы подготовили три модуля — там разбирают частые ошибки бухгалтеров в БУ и НУ. Дополнительно научитесь исправлять огрехи в уточненных декларациях. Обучаетесь онлайн — выходить из дома не нужно.

Пройдете два теста, чтобы лучше запомнить материал. Сделаете домашние задания, в конце сдадите аттестационную работу. Получите официальное удостоверение о повышении квалификации.

Внесем его в госреестр ФИС ФРДО — покажете работодателю и поднимите свою ценность в компании.

Какие возможности открывает подписка «Клерк.Премиум»

На один год вы откроете доступ к закрытой части «Клерка». Рассказываем, что в ней интересного и полезного:

40+ онлайн-курсов экспертов по всем темам из мира бухгалтерии;

360+ вебинаров по бухучету, праву, 1С, налогам и пр.;

консультации экспертов — задавайте любое количество вопросов, отвечаем на все в течение дня;

400+ чек-листов и инструкций, которые можно использовать в работе.

Вдумайтесь — по отдельности все материалы стоят больше 800 тысяч рублей. С подпиской «Клерк.Премиум» за один год заплатите 24,800 рублей. Вы получите курсы, вебинары, консультации в 35 раз дешевле.

Искать информацию по интернету больше не придется — все нужное будет в одной подписке.

Если заплатить всю сумму не выходит — не беда. Оформите «Клерк.Премиум» в рассрочку за 2,066 в месяц.