Обучение для бухгалтеров

Дарим курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» при оформлении «Клерк.Премиум» до 11 сентября

У всех бухгалтеров есть возможность получить официальное удостоверение о повышении квалификации с внесением в госреестр. Вы станете специалистом, который молниеносно понимает, где в учете может закрасться ошибка и как ее избежать. Записывайтесь бесплатно. Курс длится месяц, обучение онлайн.

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Чтобы получить доступ, подпишитесь на «Клерк.Премиум». Это закрытая часть «Клерка», где вас уже ждут 42 онлайн-курса, 360+ вебинаров и безлимитные консультации от профессионалов «Клерка» на год.

Какой курс повышения квалификации получите даром

Авторы подготовили три модуля — там разбирают частые ошибки бухгалтеров в БУ и НУ. Дополнительно научитесь исправлять огрехи в уточненных декларациях. Обучаетесь онлайн — выходить из дома не нужно.

Пройдете два теста, чтобы лучше запомнить материал. Сделаете домашние задания, в конце сдадите аттестационную работу. Получите официальное удостоверение о повышении квалификации. 

Внесем его в госреестр ФИС ФРДО — покажете работодателю и поднимите свою ценность в компании.

Какие возможности открывает подписка «Клерк.Премиум»

На один год вы откроете доступ к закрытой части «Клерка». Рассказываем, что в ней интересного и полезного:

  • 40+ онлайн-курсов экспертов по всем темам из мира бухгалтерии;
  • 360+ вебинаров по бухучету, праву, 1С, налогам и пр.;
  • консультации экспертов — задавайте любое количество вопросов, отвечаем на все в течение дня;
  • 400+ чек-листов и инструкций, которые можно использовать в работе.

Вдумайтесь — по отдельности все материалы стоят больше 800 тысяч рублей. С подпиской «Клерк.Премиум» за один год заплатите 24,800 рублей. Вы получите курсы, вебинары, консультации в 35 раз дешевле

Искать информацию по интернету больше не придется — все нужное будет в одной подписке. 

Если заплатить всю сумму не выходит — не беда. Оформите «Клерк.Премиум» в рассрочку за 2,066 в месяц.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Повышение квалификации

Обучение для бухгалтеров

Дарим курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» при оформлении «Клерк.Премиум» до 11 сентября

У всех бухгалтеров есть возможность получить официальное удостоверение о повышении квалификации с внесением в госреестр. Вы станете специалистом, который молниеносно понимает, где в учете может закрасться ошибка и как ее избежать. Записывайтесь бесплатно. Курс длится месяц, обучение онлайн.

ЭДО

Обмен ЭПД стартовал 1 сентября

1 сентября 2022 года Минтранс запустил государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Это значит, что у участников грузоперевозок появилась возможность обмениваться транспортными накладными и другими документами в электронном виде.

Обмен ЭПД стартовал 1 сентября
Налоговые проверки

Налоговики вправе требовать у компании карточки по счетам бухучета

Компания исчисляет налоговую базу на основе регистров бухучета и других документов. Фискалы вправе проверить регистры бухучета. Если компания не представит карточки по счетам, инспекторы оштрафуют ее. И суд может их поддержать.

Мероприятия

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АУСН

При АУСН можно учесть в расходах торговый сбор и агентский НДС, а НДФЛ и страховые взносы – нельзя

Компании и ИП на АУСН, не начисляют на выплаты работникам страховые взносы. За себя ИП их тоже не платят. А раз обязанности платить их нет, то и учитывать их в расходах нельзя (если вдруг зачем-то уплатили).

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