Дарим курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» при оформлении «Клерк.Премиум» до 11 сентября

Чтобы получить доступ, подпишитесь на «Клерк.Премиум». Это закрытая часть «Клерка», где вас уже ждут 42 онлайн-курса, 360+ вебинаров и безлимитные консультации от профессионалов «Клерка» на год.
Какой курс повышения квалификации получите даром
Авторы подготовили три модуля — там разбирают частые ошибки бухгалтеров в БУ и НУ. Дополнительно научитесь исправлять огрехи в уточненных декларациях. Обучаетесь онлайн — выходить из дома не нужно.
Пройдете два теста, чтобы лучше запомнить материал. Сделаете домашние задания, в конце сдадите аттестационную работу. Получите официальное удостоверение о повышении квалификации.
Внесем его в госреестр ФИС ФРДО — покажете работодателю и поднимите свою ценность в компании.
Какие возможности открывает подписка «Клерк.Премиум»
На один год вы откроете доступ к закрытой части «Клерка». Рассказываем, что в ней интересного и полезного:
- 40+ онлайн-курсов экспертов по всем темам из мира бухгалтерии;
- 360+ вебинаров по бухучету, праву, 1С, налогам и пр.;
- консультации экспертов — задавайте любое количество вопросов, отвечаем на все в течение дня;
- 400+ чек-листов и инструкций, которые можно использовать в работе.
Вдумайтесь — по отдельности все материалы стоят больше 800 тысяч рублей. С подпиской «Клерк.Премиум» за один год заплатите 24,800 рублей. Вы получите курсы, вебинары, консультации в 35 раз дешевле.
Искать информацию по интернету больше не придется — все нужное будет в одной подписке.
Если заплатить всю сумму не выходит — не беда. Оформите «Клерк.Премиум» в рассрочку за 2,066 в месяц.