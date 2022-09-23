Как бухгалтерам справиться с пятью ФСБУ и не сойти с ума. Инструкция для тех, кто отчаялся

Бухгалтеры устали, можно как-нибудь обойтись без федеральных стандартов?
Мы рады были бы сказать «да», но с тоской на сердце говорим «нет». Все пять ФСБУ обязательные — без них вы не сможете корректно работать.
Захотите трудиться по старым правилам — отчетность сломается. Руководитель наорет на вас, наделаете кучу ошибок — оно вам надо?
Если вдруг забыли, как называются эти пять мозговыносящих стандартов, напоминаем:
- ФСБУ 25/2018 «Аренда».
- ФСБУ 5/2019 «Запасы».
- ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств».
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
- ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
Как освоить все пять ФСБУ на уровне профи и не косячить?
Легко. Да, мы серьезно. «Клерк» запустил курс повышения квалификации. Собрали топовых бухгалтеров и преподавателей по бухучету. Они объясняют на понятных примерах, как работать с пятью ФСБУ и не париться.
Знакомьтесь:
Сергей Верещагин — эксперт по бухучету с опытом работы более 30 лет. Написал больше десятка книг по бухучету.
Надежда Камышева — легенда рунета по вопросам бухучета, налогов. Проконсультировала тысячи бухгалтеров и продолжает это делать по сей день.
Вера Сокуренко — гуру налогового учета и ФСБУ. Кандидат экономических наук, аттестованный преподаватель ИПБР.
Елена Потехина — доцент по специализации «бухгалтерский учет, статистика».
Адиль Кудьяров — топовый специалист и преподаватель по 1С Бухгалтерия 8.3. Объяснит как работать с ФСБУ 25/2018 в 1С так, что у вас вообще вопросов не останется.
Обучаетесь в онлайн-формате, делаете домашние задания, общаетесь с кураторами в закрытом Telegram-чате, задаете вопросы преподавателям вживую на встречах.
Научитесь:
- работать со всеми пяти ФСБУ без труда;
- избегать типичных ошибок бухгалтеров в ФСБУ;
- составлять договора и по-новому работать с документами.
В конце получите официальное удостоверение на 120 ак. часов — внесем его в ФИС ФРДО Рособрнадзора. Покажете работодателю — сомнений, что вы умеете работать с ФСБУ, у него не останется.