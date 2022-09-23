Как бухгалтерам справиться с пятью ФСБУ и не сойти с ума. Инструкция для тех, кто отчаялся

Бухгалтеры устали, можно как-нибудь обойтись без федеральных стандартов?

Мы рады были бы сказать «да», но с тоской на сердце говорим «нет». Все пять ФСБУ обязательные — без них вы не сможете корректно работать.

Захотите трудиться по старым правилам — отчетность сломается. Руководитель наорет на вас, наделаете кучу ошибок — оно вам надо?

Если вдруг забыли, как называются эти пять мозговыносящих стандартов, напоминаем:

ФСБУ 25/2018 «Аренда». ФСБУ 5/2019 «Запасы». ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств». ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Причем бухгалтеры признали ФСБУ 25/2018 одним из самых сложных, наравне с ПБУ 18/02. Остальные четыре федеральных стандарта тоже не отстают и «радуют» бухгалтеров новыми правилами ведения учета.

Как освоить все пять ФСБУ на уровне профи и не косячить?

Легко. Да, мы серьезно. «Клерк» запустил курс повышения квалификации. Собрали топовых бухгалтеров и преподавателей по бухучету. Они объясняют на понятных примерах, как работать с пятью ФСБУ и не париться.

Знакомьтесь:

Сергей Верещагин — эксперт по бухучету с опытом работы более 30 лет. Написал больше десятка книг по бухучету.

Надежда Камышева — легенда рунета по вопросам бухучета, налогов. Проконсультировала тысячи бухгалтеров и продолжает это делать по сей день.

Вера Сокуренко — гуру налогового учета и ФСБУ. Кандидат экономических наук, аттестованный преподаватель ИПБР.

Елена Потехина — доцент по специализации «бухгалтерский учет, статистика».

Адиль Кудьяров — топовый специалист и преподаватель по 1С Бухгалтерия 8.3. Объяснит как работать с ФСБУ 25/2018 в 1С так, что у вас вообще вопросов не останется.

Обучаетесь в онлайн-формате, делаете домашние задания, общаетесь с кураторами в закрытом Telegram-чате, задаете вопросы преподавателям вживую на встречах.

Научитесь:

работать со всеми пяти ФСБУ без труда;

избегать типичных ошибок бухгалтеров в ФСБУ;

составлять договора и по-новому работать с документами.

В конце получите официальное удостоверение на 120 ак. часов — внесем его в ФИС ФРДО Рособрнадзора. Покажете работодателю — сомнений, что вы умеете работать с ФСБУ, у него не останется.

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