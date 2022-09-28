Бухгалтерская отчетность

Какие отчеты и когда сдают бухгалтеры в 3 квартале

Октябрь уже близко — разбираемся в формах отчетов, когда сдавать и что будет, если не подать декларации. Спойлер: попрощаетесь с деньгами.

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Какие отчеты и когда сдают бухгалтеры в 3 квартале

Что нас ждет в октябре

Октябрь такой же насыщенный, как и сентябрь. Держите таблицу — расписали какой отчет и в какой срок нужно сдать. Мы знаем, что у вас мало времени, поэтому сделали как можно удобнее.

Какой отчет

Когда сдавать

Единая упрощенная декларация

не позднее 20 октября 2022 года

Журнал полученных и выставленных счетов-фактур

не позднее 20 октября 2022 года

4-ФСС в бумажном виде

не позднее 20 октября 2022 года

4-ФСС в электронном виде

не позднее 25 октября 2022 года

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости

не позднее 25 октября 2022 года

Декларация по НДС

не позднее 25 октября 2022 года

Декларация по налогу на прибыль

не позднее 28 октября 2022 года

6-НДФЛ

не позднее 31 октября 2022 года

Единый расчет по страховым взносам

не позднее 31 октября 2022 года

Декларация НДПИ

не позднее 31 октября 2022 года

И еще немного отчетности в ПФР:

  • СЗВ-ТД за сентябрь сдаем не позднее 17 октября;
  • СЗВ-М сдаете по двум вариантам: либо следующий рабочий день после приемки/увольнения сотрудника, либо 15-го числа месяца.

Как правильно заполнять отчеты, каких ошибок избегать 

У каждого отчета свои особенности и сложности. Перечислять их можно все, но тогда у вас устанут глаза, пока вы будете это читать. О всех нюансах квартальных и не только отчетов рассказывают эксперты «Клерка». 

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