Какие отчеты и когда сдают бухгалтеры в 3 квартале

Что нас ждет в октябре

Октябрь такой же насыщенный, как и сентябрь. Держите таблицу — расписали какой отчет и в какой срок нужно сдать. Мы знаем, что у вас мало времени, поэтому сделали как можно удобнее.

Какой отчет

Когда сдавать

Единая упрощенная декларация

не позднее 20 октября 2022 года

Журнал полученных и выставленных счетов-фактур

не позднее 20 октября 2022 года

4-ФСС в бумажном виде

не позднее 20 октября 2022 года

4-ФСС в электронном виде

не позднее 25 октября 2022 года

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости

не позднее 25 октября 2022 года

Декларация по НДС

не позднее 25 октября 2022 года

Декларация по налогу на прибыль

не позднее 28 октября 2022 года

6-НДФЛ

не позднее 31 октября 2022 года

Единый расчет по страховым взносам

не позднее 31 октября 2022 года

Декларация НДПИ

не позднее 31 октября 2022 года

И еще немного отчетности в ПФР:

СЗВ-ТД за сентябрь сдаем не позднее 17 октября ;

СЗВ-М сдаете по двум вариантам : либо следующий рабочий день после приемки/увольнения сотрудника, либо 15-го числа месяца.

Как правильно заполнять отчеты, каких ошибок избегать

У каждого отчета свои особенности и сложности. Перечислять их можно все, но тогда у вас устанут глаза, пока вы будете это читать. О всех нюансах квартальных и не только отчетов рассказывают эксперты «Клерка».

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