Какие отчеты и когда сдают бухгалтеры в 3 квартале

Что нас ждет в октябре
Октябрь такой же насыщенный, как и сентябрь. Держите таблицу — расписали какой отчет и в какой срок нужно сдать. Мы знаем, что у вас мало времени, поэтому сделали как можно удобнее.
Какой отчет
Когда сдавать
Единая упрощенная декларация
не позднее 20 октября 2022 года
Журнал полученных и выставленных счетов-фактур
не позднее 20 октября 2022 года
4-ФСС в бумажном виде
не позднее 20 октября 2022 года
4-ФСС в электронном виде
не позднее 25 октября 2022 года
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости
не позднее 25 октября 2022 года
Декларация по НДС
не позднее 25 октября 2022 года
Декларация по налогу на прибыль
не позднее 28 октября 2022 года
6-НДФЛ
не позднее 31 октября 2022 года
Единый расчет по страховым взносам
не позднее 31 октября 2022 года
Декларация НДПИ
не позднее 31 октября 2022 года
И еще немного отчетности в ПФР:
- СЗВ-ТД за сентябрь сдаем не позднее 17 октября;
- СЗВ-М сдаете по двум вариантам: либо следующий рабочий день после приемки/увольнения сотрудника, либо 15-го числа месяца.
Как правильно заполнять отчеты, каких ошибок избегать
У каждого отчета свои особенности и сложности. Перечислять их можно все, но тогда у вас устанут глаза, пока вы будете это читать. О всех нюансах квартальных и не только отчетов рассказывают эксперты «Клерка».
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