Как вас оштрафуют, если не будете применять ФСБУ

Что говорит КоАП

Статья 15.11 одна из самых нелюбимых статей бухгалтеров. Это «грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе, к бухгалтерской отчетности»

Штрафы предусмотрены такие:

за первое нарушение на должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей ;

за повторное на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей , либо отстранение от работы от года до двух лет.

Что считать грубым нарушением

Вы попали на штраф, если:

Занизили сумму налога не менее чем на 10% из-за того, что исказили данные бухучета. Исказили любой денежный показатель бухгалтерского отчета не менее чем на 10%. Зарегистрировали несуществующий объект в регистрах бухучета. Вели счета и не применяли регистры бухучета. Составили бухгалтерские отчеты не на основе данных из регистров бухучета.

А можно как-то без штрафов? Денег и так мало

Да, можно. В той же статье 15.11 КоАП говорится, что должностные лица освобождаются от уплаты штрафа в случае, если:

представили уточненную декларацию и уплатили налог , который из-за искажений не указали в отчетах;

исправили ошибки до утверждения отчетности .

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