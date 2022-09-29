ФСБУ

Как вас оштрафуют, если не будете применять ФСБУ

Пройдемся по самому популярному способу наказать бухгалтеров за ошибки — штрафам. И расскажем, что вас ждет, если вы не будете правильно вести учет.

Версия для печати
Как вас оштрафуют, если не будете применять ФСБУ

Что говорит КоАП

Статья 15.11 одна из самых нелюбимых статей бухгалтеров. Это «грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе, к бухгалтерской отчетности»

Штрафы предусмотрены такие:

  • за первое нарушение на должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей;
  • за повторное на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, либо отстранение от работы от года до двух лет. 

Что считать грубым нарушением

Вы попали на штраф, если:

  1. Занизили сумму налога не менее чем на 10% из-за того, что исказили данные бухучета.
  2. Исказили любой денежный показатель бухгалтерского отчета не менее чем на 10%.
  3. Зарегистрировали несуществующий объект в регистрах бухучета.
  4. Вели счета и не применяли регистры бухучета.
  5. Составили бухгалтерские отчеты не на основе данных из регистров бухучета.

А можно как-то без штрафов? Денег и так мало

Да, можно. В той же статье 15.11 КоАП говорится, что должностные лица освобождаются от уплаты штрафа в случае, если:

  • представили уточненную декларацию и уплатили налог, который из-за искажений не указали в отчетах;
  • исправили ошибки до утверждения отчетности.

А чтобы эти ошибки не допускать и работать без штрафов, нужно разбираться во всех пяти ФСБУ. С этим помогает курс повышения квалификации «Клерка».

Эксперты-практики по бухучету расскажут, как работать без проблем и вести учет правильно.

Вместе с преподавателями научитесь:

Проходите 5 модулей, становитесь профи в ФСБУ и идете работать со спокойной душой. Еще и раздаточный материал получите, который можно использовать без ограничений. 

На курсе будете делать домашние задания, общаться с другими слушателями, кураторами в закрытом Telegram-чате.

В конце курса повышения квалификации вышлем вам по почте удостоверение, внесем его в ФИС ФРДО Рособрнадзора.Кроме этого еще вы получите сертификат ИПБ России на 40 часов. И три месяца бесплатного доступа в «Клерк.Премиум».

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Трудовое право

Мобилизованных сотрудников на срочных трудовых договорах можно увольнять, не дожидаясь их возвращения

На время мобилизации трудовой договор приостанавливается. Это касается всех договоров, в том числе и срочных. Но при этом в ТК прописано такое основание для увольнения как окончание срока договора.

Отчетность в ПФР

🔥 «Военсл», «Приостановление», «Возобновление». Введут новые коды для форм СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД

Период приостановки трудового договора с мобилизованными и контрактниками идет в стаж для пенсии. Для этого нужна специальная маркировка в формах СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД. Скоро ее введут.

Инвестиции

ПИФы. Что такое коллективные инвестиции?

Коллективные инвестиции работают таким образом, что деньги от множества частных инвесторов поступают в фонд, которым управляет управляющая компания или профессиональный менеджер. Собранные в общий фонд от разных инвесторов деньги вкладываются в различные ценные бумаги, драгметаллы, недвижимость и другие инвестиционные инструменты.

ПИФы. Что такое коллективные инвестиции?
Читать еще