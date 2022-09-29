Как вас оштрафуют, если не будете применять ФСБУ

Что говорит КоАП
Статья 15.11 одна из самых нелюбимых статей бухгалтеров. Это «грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе, к бухгалтерской отчетности»
Штрафы предусмотрены такие:
- за первое нарушение на должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей;
- за повторное на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, либо отстранение от работы от года до двух лет.
Что считать грубым нарушением
Вы попали на штраф, если:
- Занизили сумму налога не менее чем на 10% из-за того, что исказили данные бухучета.
- Исказили любой денежный показатель бухгалтерского отчета не менее чем на 10%.
- Зарегистрировали несуществующий объект в регистрах бухучета.
- Вели счета и не применяли регистры бухучета.
- Составили бухгалтерские отчеты не на основе данных из регистров бухучета.
А можно как-то без штрафов? Денег и так мало
Да, можно. В той же статье 15.11 КоАП говорится, что должностные лица освобождаются от уплаты штрафа в случае, если:
- представили уточненную декларацию и уплатили налог, который из-за искажений не указали в отчетах;
- исправили ошибки до утверждения отчетности.
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