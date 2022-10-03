При какой аренде вам нужно следовать ФСБУ 25/2018 «Аренда»

Кто может не применять ФСБУ «Аренда»
Таких случаев несколько:
- Если компания применяет упрощенные способы ведения бухучета или вправе это делать.
- Если договор аренды заканчивается до 31 декабря 2022 года (т.е. менее 12 месяцев).
- Если арендодатель классифицирует объекты учета аренды по договору как объекты операционной аренды.
Тут стоит сказать о сроках аренды.
Как говорит Минфин в своем письме от 04.10.2021 № 07-01-09/80036, нужно учитывать фактический срок, по которому вы пользуетесь помещением, а не тот, который указан в «коротком договоре».
Если аренда длится годами и договоры только перезаключаются, то рассматривайте такую аренду как не операционную. Не забудьте отразить это в бухучете и отчетности по ФСБУ.
Для подстраховки проведите инвентаризацию арендованного имущества и договоров.
Чтобы все было корректно, рекомендуем провести инвентаризацию арендованного имущества и заключенных по нему договоров.
Когда вы обязаны применять ФСБУ 25/2018 «Аренда»
Определите, есть ли у вас объекты, подпадающие под определение «объекты учета аренды».
- срок аренды можно определить. Причем нужно обращать внимание не на формальный срок (часто договоры составляют на срок менее 12 месяцев, чтобы их не регистрировать), а на реальные намерения арендатора и арендодателя;
- предмет аренды можно идентифицировать;
- арендатор получит выгоду от предмета аренды;
- арендодатель контролирует арендуемый объект. К примеру, определяет, какой именно деятельностью можно заниматься в помещении.
От этого ФСБУ кипит голова — можно попроще?
Разобраться по-хорошему надо со всеми пятью ФСБУ — годовая отчетность близко, применять придется. За исключением тех случаев, когда вашей компании повезет и вы обойдетесь без ФСБУ.
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