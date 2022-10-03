При какой аренде вам нужно следовать ФСБУ 25/2018 «Аренда»

Кто может не применять ФСБУ «Аренда»

Таких случаев несколько:

Если компания применяет упрощенные способы ведения бухучета или вправе это делать. Если договор аренды заканчивается до 31 декабря 2022 года (т.е. менее 12 месяцев). Если арендодатель классифицирует объекты учета аренды по договору как объекты операционной аренды.

Тут стоит сказать о сроках аренды.

Как говорит Минфин в своем письме от 04.10.2021 № 07-01-09/80036, нужно учитывать фактический срок, по которому вы пользуетесь помещением, а не тот, который указан в «коротком договоре».

Если аренда длится годами и договоры только перезаключаются, то рассматривайте такую аренду как не операционную. Не забудьте отразить это в бухучете и отчетности по ФСБУ.

Для подстраховки проведите инвентаризацию арендованного имущества и договоров.

Чтобы все было корректно, рекомендуем провести инвентаризацию арендованного имущества и заключенных по нему договоров.

Когда вы обязаны применять ФСБУ 25/2018 «Аренда»

Определите, есть ли у вас объекты, подпадающие под определение «объекты учета аренды».

срок аренды можно определить. Причем нужно обращать внимание не на формальный срок (часто договоры составляют на срок менее 12 месяцев, чтобы их не регистрировать), а на реальные намерения арендатора и арендодателя;

предмет аренды можно идентифицировать;

арендатор получит выгоду от предмета аренды;

арендодатель контролирует арендуемый объект. К примеру, определяет, какой именно деятельностью можно заниматься в помещении.

От этого ФСБУ кипит голова — можно попроще?

Разобраться по-хорошему надо со всеми пятью ФСБУ — годовая отчетность близко, применять придется. За исключением тех случаев, когда вашей компании повезет и вы обойдетесь без ФСБУ.

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