Мобилизация

Мини-курс «Что делать работодателю из-за частичной мобилизации»

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В нашем сегодняшнем экспресс-видео мы расскажем о том, что безотлагательно надо изучить работодателю из-за начавшейся частичной мобилизации.

📎 Начнем с того, могут ли сотруднику вручить повестку на работе? Да, могут. Это может сделать сотрудник военкомата, придя в вам в компанию. Или же тот, кто у вас в организации ответственен за военно-учетную работу.

📎 Как работодатель узнает о том, что сотрудника призвали? Если человеку вручили повестку не на работе, он вас должен предупредить. Или же вы сами можете первыми узнать о мобилизации своего работника, получив повестку на адрес компании. Тогда уже вы вручаете ему ее под подпись.

📎 В компании должны быть документы по воинскому учету. Кстати, независимо от объявленной частичной мобилизации! Если не будете вести воинский учет, оштрафуют по ст. 21.4 КоАП. Максимальный штраф по статье 21.4 КоАП РФ ней — до 5000 руб.

📎 Итак, у вас в компании обязательно должны быть:

✔ приказ об организации ведения воинского учета;

✔ прописанное в приказе ответственное лицо за воинский учет, причем это назначение должно быть согласовано в военкомате;

✔ план работы по ведению воинского учета на год;

✔ учетные карточки по форме № 10 на всех сотрудников, подлежащих воинскому учету, с актуальными данными.

✅ Как заполнять карточку по форме № 10, можно узнать из Приказа Минобороны № 700.

Что делать с трудовыми договорами тех, кого мобилизовали? Расторгать договоры с мобилизованными будет нельзя. Их надо будет приостанавливать. Дальше работодатель должен обеспечить своевременную явку сотрудника в военкомат вне зависимости от его служебных задач. И напомнить работнику об уголовной ответственности за уклонение от службы в армии.

Сотрудника надо полностью рассчитать. Пока других разъяснений не поступало, стоит действовать по известному механизму, как при увольнении сотрудника. То есть в полный расчет включить:

✔ зарплату за все отработанное время;

✔ компенсацию за неиспользованный отпуск;

✔ если это предусматривают локальные нормативные акты организации, то премия, право на которую возникло ко дню увольнения, надбавки.

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