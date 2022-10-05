ФСБУ

Как бухгалтеру правильно учитывать капвложения по ФСБУ 26/2020

Разбираемся с новыми правилами: что и как признавать, учитывать, отражать и как не нарваться на штрафы за грубые нарушения в ведении бухучета.

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Как бухгалтеру правильно учитывать капвложения по ФСБУ 26/2020

Какие вы должны выполнить условия, чтобы признать капвложения

Если следовать пункту 6 ФСБУ 26/2020, то условия такие:

  • вложения должны приносить вам выгоду не менее одного года;
  • должна быть возможность определить сумму затрат или приравненную величину (например, при безвозмездном получении).

Теперь существует момент, при котором надо учитывать капвложения. Учитываются они по мере затрат, соответствующих условиям, которые мы описали выше.

Вести бухучет капвложений нужно в разрезе объектов ОС, которые организация приобретает или улучшает — об этом гласит 7 пункт ФСБУ 26/2020.

Что включать в стоимость капвложений по новым правилам

Сейчас в стоимость капвложений включают оценочные обязательства.

Дт 08 Кт 96 — оценочное обязательство сформировано при осуществлении капвложений.

Дт 91 Кт 96 — корректировка оценочного обязательства перед годовым отчетом.

Дт 96 Кт 60 (69, 70, 71…) — оценочное обязательство списано после фактического осуществления затрат.

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