Как применять пять ФСБУ с 2023 года и сдать годовую отчетность без ошибок

ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Для запасов появился новый вид инвентаризации — оценка резерва под обесценение матценностей.

Ее проводят так же, как и другую инвентаризацию — в конце года, при смена ответственных лиц и т.д.

При этом нужно выделить материальные ценности, которые:

морально устарели;

потеряли первоначальные качества (полностью или частично);

на рынке стали стоить дешевле или их стало труднее продать.

Т.е. нужно оценить остатки на счетах учета запасов, а также проверить кредитовый остаток по счету 14 «Резерв под снижение стоимости материальных ценностей» (по каждому созданному резерву).

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

ФСБУ 25/2018 можно не применять, если:

срок договора менее 12 месяцев.

рыночная стоимость предмета аренды не выше 300 тыс. руб.

компания, имеет право на упрощенный учет и приняла решение не применять ФСБУ 25/2018 (при условии отражения этого в учетной политике).

Арендатор, который ведет упрощенный учет, вправе не применять ФСБУ 25/2018, если не собирается выкупать предмет аренды. При учете аренды вправе определять фактическую стоимость ППА, как сумму первоначальной оценки обязательства по аренде.

Остальные затраты можно признавать расходами по обычным видам деятельности.

Арендодатель также может переданное в аренду имущество при применении ФСБУ 25/2018 учитывать как операционные доходы.

Но если не собирается передавать имущество в собственность арендатору и у того нет права выкупа по цене значительно ниже его справедливой стоимости.

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

ФСБУ определи, что есть две категории бухгалтерских документов:

Первичные учетные документы — отражают отдельные операции и факты хозяйственной жизни.

Регистры бухучета — служат для накопления и обобщения информации о хозяйственных операциях, доходах, расходах, активах и т.д.

ФСБУ установило, что дата составления первичной документации — это дата подписания документа ответственным лицом.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Как правильно организовать учет ОС в 2022 году сообразно с новым ФСБУ.

проведите инвентаризацию всех основных средств по состоянию на 1 января 2022 года (даже если вы не успели сделать это в конце года — займитесь прямо сейчас).

сгруппируйте их (недвижимость, оборудование, транспортные средства и т.д.). Можно сделать группировку максимально удобной для учета. К примеру, разделите транспорт на грузовой и легковой.

закрепите в учетной политике лимит на стоимость ОС на 2022 год. К примеру, 100 000 рублей, тогда не будет разницы с налоговым учетом.

организуйте учет ОС , которые списаны по стоимости в учете, но фактически используются в работе.

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