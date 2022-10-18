ФСБУ сводят бухгалтеров с ума. Держите памятку, как работать с 5/2019 «Запасы»

Как признавать запасы

Чтобы признать запасы, вы должны выполнить два условия:

Знать, что затраты от покупок активов принесут экономическую выгоду в будущем. Определить точную сумму, которую потратили на актив.

Какие единицы учета использовать для имущества, решает организация на свое усмотрение. Например, инвентарный или номенклатурный номер, партия, отдельный объект. Единицу учета можно изменить в любой момент.

Важно! Организация может не применять ФСБУ 5/2019 для запасов, которые нужны для управленческих нужд.

Как оценивать запасы

Запасы оценивают по фактической себестоимости. В нее входит:

сумма оплаты поставщику;

цена фасовки, сортировки, доработки;

издержки на заготовку и доставку запасов;

любые затраты, которые использовали, чтобы купить или создать запас.

Оценку лучше проводить не один раз. Сначала в то время, когда признаете запасы первоначально, далее — на каждую отчетную дату.

Важно! В оценку не включайте: управленческие расходы, издержки на хранение и другие затраты, которые никак не связаны с созданием запасов.

Как разобраться с инвентаризацией и выбрать варианты учета запасов

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«Аренда»,

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«Документооборот»,

«Капвложения».

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