Изменения в ТК, по взносам и айтишникам/ Бухтуб. Почему Артемий радуется, что можно без штанишек

👉 Трудовые правила для мобилизованных официально прописали не просто в законе, а в Трудовом кодексе. Теперь там есть статья 351.7. В ней прописаны уже знакомые вам по предыдущей неделе правила: что мобилизованных нельзя увольнять, например. Причем норма работает задним числом, с 21 сентября.

👉 Отдельно дополнили власти и закон о персучете № 27-ФЗ. Там прописали правила, как заполнять форму СЗВ-ТД по мобилизованным.

Но есть нюанс (как неожиданно, правда?). Закон приняли, а саму новую форму СЗВ-ТД нет! Между тем, сдавать ее начали еще с 7 октября. Примут как всегда в последний день, а потом еще штрафы впилят за просрочку бухгалтерам. Да?

С начала октября отменили мораторий на банкротство и ощущение, что кредиторы сидели на низком старте еще накануне этой отмены.

👉 У новой формы отчетности ЕФС-1 с 2023 года будет электронный формат. ЕФС-1 заменит собой сразу кучу отчетов: СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, 4-ФСС. Звучит удобно, как будет на практике – бухгалтеры пока только предвкушают. (Ну мы-то с вами знаем, как).

😁 И напоследок чисто бухгалтерский анекдот. Ну как анекдот – реальная история из жизни. Бухгалтер случайно нажала не на ту кнопку в 1С и преждевременно сдала недоделанный отчет. Больше скажу, налоговиков не смутило, что отчет был годовой и сдан в октябре. Они его приняли 🤦