Как применять упрощенный порядок бухучета в ФСБУ 25/2018 «Аренда»

При каких условиях можно применять упрощенный порядок в ФСБУ 25/2018

Арендатор вправе применять упрощенный способ учета аренды в следующих случаях (п. 11 ФСБУ 25):

срок аренды не превышает 12 месяцев;

рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000₽;

арендатор вправе применять упрощенные способы бухучета, включая упрощенную финансовую отчетность.

Упрощенный способ аренды разрешен, если одновременно вы выполняете три условия (п. 12 ФСБУ 25):

Договор не предусматривает переход к нему права собственности на арендованный объект. По договору нельзя выкупать объект по цене, ниже справедливой стоимости. Не предполагается передача арендованного объекта в субаренду. Для передачи в субаренду на баланс обязательно нужно поставить ППА (право пользования активом), причем неважно, насколько это существенно для организации.

Достаточно выполнить одно из условий, которое говорит о том, что эта аренда несущественна для арендатора.

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