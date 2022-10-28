Какие ошибки в учете вам не нужно исправлять

Что делать, если заметили ошибку, которую допустили ранее

Например, в декларации по налогу на прибыль за первый квартал доход от продажи материалов на 20 тысяч рублей ошибочно указали в строке 020. Вместо 010. Нужно ли подавать уточненку?

Взгляните в первую очередь на сумму ошибки. И прикиньте возможные последствия. Возможно, лучше оставить все как есть и не исправлять, чтобы не было хуже.

В случае, когда налоговики не заметили или оставили без внимания такую неточность, лучше забудьте про нее. И не вспоминайте в следующих декларациях.

Если ошибка не повлияла на сумму налогооблагаемой прибыли и налога, лучше не сдавайте уточненку — так вы не привлечете лишнего внимания со стороны ФНС.

Как исправлять серьезные ошибки

Ошибаются все — этого не избежать. Только цена ошибки у бухгалтера высокая — исказится отчетность, придется подавать уточненки, а там полетят сроки, штрафы, злой начальник.

Главное — уметь исправлять эти ошибки. «Клерк» в этом поможет и подставит плечо.

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