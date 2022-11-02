Как проводить амортизацию основных средств по ФСБУ 6/2020

Что считать ликвидационной стоимостью объекта

Обратимся к пункту 30 ФСБУ 6/2020. Ликвидационная стоимость (ЛС) актива — расчетная величина. Это сумма, которую организация получила бы на текущий момент, если бы объект выбыл из-за полного износа.

Из суммы дохода также надо вычесть расчетные затраты на выбытие имущества. Это, например, затраты на демонтаж, разборку, продажу и транспортировку полученных ценностей.

По всем объектам, которые у вас находятся в эксплуатации, эксперты должны рассчитать, какой будет выручка от продажи полученных отходов. И оценить, во сколько обойдется процесс ликвидации.

Если предполагаемый доход превысит сумму предполагаемых расходов, то это и будет ЛС. В амортизации эта сумма не участвует.

Пункт 32 ФСБУ 6/2020 говорит, что сумма амортизации ОС определяется так, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость объекта стала равной его ЛС.

Когда ликвидационная стоимость равняется нулю

Согласно п. 31 ФСБУ 6/2020 ликвидационную стоимость ОС можно приравнять нулю, если:

а) не ожидаются поступления от выбытия ОС (в том числе от продажи материальных ценностей, которые останутся от его выбытия) в конце срока полезного использования;

б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия ОС не существенна;

в) ожидаемую к поступлению сумму от выбытия ОС нельзя определить.

Как правильно проводить амортизацию по ФСБУ 6/2020

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