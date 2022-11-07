Обучение для бухгалтеров

«Черная пятница» стартовала на «Клерке»! Распродаем онлайн-курсы и вебинары со скидками до 70%

Рас-про-да-жа! Дождались, родную. До 11 ноября будем баловать вас и раздавать скидки налево и направо. Успевайте только ловить и учиться с выгодой.

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«Черная пятница» стартовала на «Клерке»! Распродаем онлайн-курсы и вебинары со скидками до 70%

Что там по онлайн-курсам и коллекциям?

Смотрите, чтобы глаза не разбежались. Все 40+ онлайн-курсов по темам бухучета, отчетов, налогов, права, 1С, ФСБУ даем с бешеными скидками

Коллекции «Клерка» — наша жемчужина. На них мы решили сделать скидку даже больше 70%. Все для того, чтобы вы учились с максимальной выгодой.

А что кроме коллекций и курсов?

Куда же без родных вебинаров — у нас их, напомним, больше 400. И скидка распространяется на все. Формат до 1,5 часов — только самое важное и то, что нужно узнать срочно.

Вот для примера несколько крутых вебинаров:

Кроме вебинаров мы даем со скидкой доступ к сервису «Клерк.Разборы». Это место. где главред «Клерка» по вашей персональной просьбе разбирает новый закон, письмо или какую-то интересную тему. Без воды, ясно, четко и информативно. 

Хочу скидки! Дайте скидки!

Успейте зафиксировать персональную скидку — позвоните в «Клерк» по телефону сейчас: 8 495 129-29-87.

Мы поможем с выбором — получите то, что вам нужно с максимальной выгодой. Либо заполните форму ниже.

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