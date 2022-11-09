ФСБУ Аренда

ФСБУ 25/2018 «Аренда»: основной порядок бухучета аренды у арендатора — как это понять

Приготовьтесь ломать мозг — мы возвращаемся к ФСБУ 25/2018. Ладно, шутим, просто читайте внимательнее, или потеряете суть происходящего. «Клерк» постарается рассказать о ППА и дисконтировании настолько просто, насколько это возможно.

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ФСБУ 25/2018 «Аренда»: основной порядок бухучета аренды у арендатора — как это понять

Как формировать стоимость права пользования активом

Арендатор на дату предоставления предмета аренды одновременно признает в бухучете два объекта: актив и обязательство.

По пункту 13 ФСБУ 25/2018 вы оцениваете право пользования активом по фактической стоимости, которая включает:

  1. Величину первоначальной оценки обязательства по аренде.
  2. Оплаченные арендные платежи, которые прошли с начала даты аренды. 
  3. Затраты арендатора на предмет аренды: нужно привести его в пригодное состояние, чтобы им можно было пользоваться.  
  4. Величину оценочного обязательства, которое при возврате предмета аренды, необходимо исполнить арендатору исходя из условий договора. 

Отдельно про четвертый пункт. Это может быть обязательство по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, предмета аренды до нужного состояния (по договору).

Право пользования активом (ППА) учитывайте на счете 01 и амортизируйте. Срок полезного использования равен сроку аренды.

Как рассчитать первоначальную стоимость обязательства по аренде

По ФСБУ 25/2018 вы формируете обязательство по аренде, которое определяете как приведенную стоимость будущих арендных платежей. Это обязательство увеличивается на начисленные проценты (дисконтирование). По факту, это проценты за отсрочку платежа. 

Первоначальная стоимость рассчитывается по формуле:

Дисконтирование производится с применением ставки, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды. Ох как сложно…

Можно попроще? От этого ФСБУ 25/2018 голова кипит

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ФСБУ Аренда

ФСБУ 25/2018 «Аренда»: основной порядок бухучета аренды у арендатора — как это понять

Приготовьтесь ломать мозг — мы возвращаемся к ФСБУ 25/2018. Ладно, шутим, просто читайте внимательнее, или потеряете суть происходящего. Мы постараемся рассказать о ППА и дисконтировании настолько просто, насколько это возможно.

ФСБУ 25/2018 «Аренда»: основной порядок бухучета аренды у арендатора — как это понять
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