ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: как работать в 2023 году — пять простых шагов

Шаг 1. Проведите инвентаризацию

Проводите полную инвентаризацию всех основных средств за 2022 год. Сгруппируйте их удобным способом для классификации по видам и группам — так велит пункт 11 ФСБУ 6/2020.

Теперь что касается групп основных средств. Все операции с объектами, т.е. порядок начисления амортизации, порядок списания, переоценка и т.д., производите одним способом по основным средствам по каждой группе.

К примеру, вид основных средств — транспортные средства разделите на группы грузовой и легковой. Если мало — разделите на подгруппы: виды перевозки, грузоподъемность. Главное, чтобы вам было удобно.

По каждой группе определите стоимость, переоценку, начисления амортизации единым методом.

Шаг 2. Установите лимит существенной стоимости

Это нужно для целей бухучета по компании, а не по группам ОС. Закрепите лимит в учетной политике.

Зачастую компании устанавливают лимит существенной стоимости ОС как в налоговом учете — 100 000₽.

В ФСБУ 6/2020 у ОС балансовая стоимость, а не первоначальная. Это сумма, которую вы потом покажете на балансе по строке 1150 основных средств.

По всем объектам, у которых первоначальная стоимость ниже лимита существенности на 2022 год, списываете стоимость на 84 счет.

Проводки:

Дебет счета 84 Кредит счета 01 — первоначальная стоимость.

Дебет счета 02 Кредит счета 84 — накопленная амортизация за этот период.

Отложенные налоговые обязательства списываете дебетом 77 счета в кредит 84 счета.

Шаг 3. Разберитесь с денежной оценкой ОС

У денежной оценки как правило первоначальная стоимость выше лимита, который вы установили.

Активы, стоимость которых списали на 84 счет, никуда не делись. У них нулевая стоимость, но вести количественный учет продолжайте, они закреплены за ответственными людьми.

Шаг 4. Пересмотрите срок использования объектов ОС, если хотите

ФСБУ 6/2020 предлагает пересмотреть срок использования ОС, которые находятся в работе. Это относится к объектам, чья балансовая стоимость выше нуля.

Инженеры оценят объекты и скажут, с какой даты срок полезного использования первого объекта увеличить, а второго уменьшить.

Но тут вы рискуете начислить лишнюю амортизацию, и потом исправлять это проводками.

Шаг 5. Одолейте ФСБУ 6/2020 в годовой отчетности

Выполнить это легко, если пройти курс повышения квалификации «Клерка». Там не только ФСБУ 6/2020, но и остальные четыре. Вы научитесь работать с:

ФСБУ 25/2018 «Аренда»,

ФСБУ 5/2019 «Запасы»,

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»,

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