ФСБУ Капвложения

Какие затраты включаются в стоимость капитальных вложений по ФСБУ 26/2020

Если давно не можете разобраться с ФСБУ 26/2020, то «Клерк» пришел на помощь. Разберемся с затратами и оценочным обязательством на будущую ликвидацию объекта и расскажем, почему вам пригодятся способности ясновидящего.

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Какие затраты включаются в стоимость капитальных вложений по ФСБУ 26/2020

Список затрат в составе капвложений

Фактически понесенные затраты перечислены в пункте 10 ФСБУ 26/2020:

  • оценка будущих затрат;
  • зарплата и страховые взносы;
  • амортизация активов;
  • стоимость активов компании;
  • оплата поставщику, продавцу, подрядчику;
  • поддержка работоспособности активов;
  • проценты от инвестиционного актива;
  • другие затраты.

Отдельно остановимся на подпункте «Ж», который гласит, что в фактически понесенные затраты нужно включить примерную сумму затрат на ликвидацию объекта. Главная проблема в том, что на это уходит 5-10 лет, а то и больше. 

Как рассчитать будущий резерв на демонтаж объекта 

Предложение одно: становитесь ясновидящим шаманом, который наперед узнает, сколько по деньгам обойдется демонтаж объекта, вывоз строительного мусора и другие расходы.

Нормативов и инструкций, как это просчитать — нет. 

По пункту 43 ФСБУ 26/2020, затраты на демонтаж вы вправе признать расходами периода, в котором их понесли.

ФСБУ не требует рассчитывать оценочное обязательство — это ваше право. 

Поэтому, на вопрос считать или не считать, четкого ответа нет — решать только вашей организации. 

Как быть с другими нюансами ФСБУ 26/2020

Нужно ведь еще понимать, как оформлять документы, на каких счетах отражать затраты и пр.

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ФСБУ Капвложения

Какие затраты включаются в стоимость капитальных вложений по ФСБУ 26/2020

Если давно не можете разобраться с ФСБУ 26/2020, то «Клерк» пришел на помощь. Разберемся с затратами и оценочным обязательством на будущую ликвидацию объекта и расскажем, почему вам пригодятся способности ясновидящего.

Какие затраты включаются в стоимость капитальных вложений по ФСБУ 26/2020

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