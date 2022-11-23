Какие затраты включаются в стоимость капитальных вложений по ФСБУ 26/2020

Список затрат в составе капвложений

Фактически понесенные затраты перечислены в пункте 10 ФСБУ 26/2020:

оценка будущих затрат;

зарплата и страховые взносы;

амортизация активов;

стоимость активов компании;

оплата поставщику, продавцу, подрядчику;

поддержка работоспособности активов;

проценты от инвестиционного актива;

другие затраты.

Отдельно остановимся на подпункте «Ж», который гласит, что в фактически понесенные затраты нужно включить примерную сумму затрат на ликвидацию объекта. Главная проблема в том, что на это уходит 5-10 лет, а то и больше.

Как рассчитать будущий резерв на демонтаж объекта

Предложение одно: становитесь ясновидящим шаманом, который наперед узнает, сколько по деньгам обойдется демонтаж объекта, вывоз строительного мусора и другие расходы.

Нормативов и инструкций, как это просчитать — нет.

По пункту 43 ФСБУ 26/2020, затраты на демонтаж вы вправе признать расходами периода, в котором их понесли.

ФСБУ не требует рассчитывать оценочное обязательство — это ваше право.

Поэтому, на вопрос считать или не считать, четкого ответа нет — решать только вашей организации.

Как быть с другими нюансами ФСБУ 26/2020

Нужно ведь еще понимать, как оформлять документы, на каких счетах отражать затраты и пр.

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