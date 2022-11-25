Дебиторка: как оформить и списать правильно

В каком периоде и случаях списывать дебиторскую задолженность

Сначала разберемся, в каких случаях вы признаете дебиторку безнадежной:

Должник не может исполнить обязательства из-за ликвидации, либо на основание закона, указа, постановления. Истек срок исковой давности.

По периодусписываете в тот момент, когда задолженность признали безнадежной:

дата, когда истек исковой давности;

дата, когда должника ликвидировали и исключили из ЕГРЮЛ;

дата, когда судебный пристав вынес постановление и прекратил исполнительное производство.

По какому алгоритму оформлять и списывать дебиторку

Оформите приказ о проведении инвентаризации ИНВ-22. Оформите приказ руководителя о списании задолженности. Разработайте акт инвентаризации — используйте форму ИНВ-17 или свою. Создайте бухгалтерскую справку и обоснуйте причины, по которым списываете долг. Соберите документы, которые подтверждают, что долг безнадежный (выписка ЕГРЮЛ, постановление приставов и пр.). Соберите документы, которые подтвердят возникновение долга.

Какими способами списать дебиторскую задолженность.

Либо за счет резерва по сомнительным долгам, либо списать во внереализационные расходы. Но второй случай применяете, если резерв по сомнительным долгам не создается. Или когда суммы в резерве не хватает, чтобы полностью перекрыть безнадежный долг.

Как создать резерв: пошаговый алгоритм

Шаг 1. Проведите инвентаризацию дебиторки на последнее число периода.

Шаг 2. Сформируйте расчетный резерв.

Шаг 3. Рассчитайте норматив учета резерва по налогу на прибыль. За один период сумма резерва не может превышать 10% от выручки без НДС.

Шаг 4. Сравните расчетный резерв и нормативное значение.

Шаг 5. Определите сумму резерва, чтобы признать текущий период в налоговом учете.

Как снизить налоговые риски при списании дебиторки

На ОСН проблемная дебиторка и кредиторка. Также надо знать, как платить основные налоги. Поэтому бухгалтер на ОСН — суперпрофессионал, который должен разбираться во всем.

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