Как бухгалтеру не учиться и все знать

В чем секрет?
Мы знаем, что бухгалтеру постоянно требуется точная информация по множеству вопросов учета и отчетности. Знаем, как добывается информация из первоисточников и какого труда стоит превратить ее во что-то понятное и пригодное к применению в работе. А ведь применять ее придется.
«Клерк» рядом с вами уже 21 год — мы знаем, какой отчет горит, где нужен новый шаблон, какие изменения придумали налоговики в этом году.
Но где же бухгалтеру брать время, чтобы изучить всю эту груду знаний и успеть поработать? Посмотреть 300 вебинаров и пройти 40 курсов быстро не получится.
Мы нашли решение — Клерк.Премиум. А именно новый и уникальный формат обучения, сейчас расскажем — вы удивитесь.
- Каждый день получаете мини-курс на 1—5 минут. Внутри — самое важное, что произошло в бухгалтерии за последние дни. Так вы всегда в курсе актуальных новостей.
- Каждую неделю получаете 5—7 вебинаров по темам мини-курсов — смотрите только то, что нужно вам, остальные сможете глянуть в записи по желанию.
- Каждый месяц получаете подборку онлайн-курсов по актуальным темам. Если не хватает информации из мини-курсов и вебинаров — изучите несколько уроков, которые понадобились для работы.
- Знаний все равно мало и хочется больше — закажите персональный разбор темы или задайте вопрос эксперту. Профи помогут разобраться, и даже подскажут как заполнить декларации.
Что получаете в итоге
10 минут времени — и вы знаете все, что необходимо! Удобно, информативно. Преимущества формата:
- вы постоянно в курсе новостей бухгалтерского мира;
- вы постоянно обучаетесь и получаете сертификаты;
- тратите минимум своих ресурсов и денег компании;
- не тратите деньги на покупку информационных систем;
- экономите на курсах и вебинарах больше 200 000₽ в год;
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