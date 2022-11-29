Обучение для бухгалтеров

Как бухгалтеру не учиться и все знать

Вот было бы здорово всегда знать все, что нужно. А так можно — мы в «Клерке» подумали и нашли оптимальный вариант, чтобы вы потратили минимум времени и получили те знания, которые нужны в работе именно вам.

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Как бухгалтеру не учиться и все знать

В чем секрет?

Мы знаем, что бухгалтеру постоянно требуется точная информация по множеству вопросов учета и отчетности. Знаем, как добывается информация из первоисточников и какого труда стоит превратить ее во что-то понятное и пригодное к применению в работе. А ведь применять ее придется.

«Клерк» рядом с вами уже 21 год — мы знаем, какой отчет горит, где нужен новый шаблон, какие изменения придумали налоговики в этом году. 

Но где же бухгалтеру брать время, чтобы изучить всю эту груду знаний и успеть поработать? Посмотреть 300 вебинаров и пройти 40 курсов быстро не получится.

Мы нашли решение — Клерк.Премиум. А именно новый и уникальный формат обучения, сейчас расскажем — вы удивитесь.

  1. Каждый день получаете мини-курс на 1—5 минут. Внутри — самое важное, что произошло в бухгалтерии за последние дни. Так вы всегда в курсе актуальных новостей.
  2. Каждую неделю получаете 5—7 вебинаров по темам мини-курсов — смотрите только то, что нужно вам, остальные сможете глянуть в записи по желанию.
  3. Каждый месяц получаете подборку онлайн-курсов по актуальным темам. Если не хватает информации из мини-курсов и вебинаров — изучите несколько уроков, которые понадобились для работы.
  4. Знаний все равно мало и хочется больше — закажите персональный разбор темы или задайте вопрос эксперту. Профи помогут разобраться, и даже подскажут как заполнить декларации.

Что получаете в итоге

10 минут времени — и вы знаете все, что необходимо! Удобно, информативно. Преимущества формата:

  • вы постоянно в курсе новостей бухгалтерского мира;
  • вы постоянно обучаетесь и получаете сертификаты;
  • тратите минимум своих ресурсов и денег компании;
  • не тратите деньги на покупку информационных систем;
  • экономите на курсах и вебинарах больше 200 000₽ в год;
  • ваша ценность как специалиста постоянно растет;

Кто делает для вас Клерк.Премиум

Разработкой и производством курсов и вебинаров в составе Клерк.Премиум занимается профессиональный коллектив образовательного центра Клерк.Обучение. Мы гарантируем экспертное качество материалов. Вы в надежной команде.

Сколько стоит Клерк.Премиум

Мы сделали Клерк.Премиум доступным для всех. А еще есть скидки и подаркиСравнить тарифы

Хотите персональную презентацию — закажите ее по телефону: 8 495 129-29-87. Расскажем как выгодно получить доступ к Клерк.Премиум.

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