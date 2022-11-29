Как бухгалтеру не учиться и все знать

В чем секрет?

Мы знаем, что бухгалтеру постоянно требуется точная информация по множеству вопросов учета и отчетности. Знаем, как добывается информация из первоисточников и какого труда стоит превратить ее во что-то понятное и пригодное к применению в работе. А ведь применять ее придется.

«Клерк» рядом с вами уже 21 год — мы знаем, какой отчет горит, где нужен новый шаблон, какие изменения придумали налоговики в этом году.

Но где же бухгалтеру брать время, чтобы изучить всю эту груду знаний и успеть поработать? Посмотреть 300 вебинаров и пройти 40 курсов быстро не получится.

Мы нашли решение — Клерк.Премиум. А именно новый и уникальный формат обучения, сейчас расскажем — вы удивитесь.

Каждый день получаете мини-курс на 1—5 минут. Внутри — самое важное, что произошло в бухгалтерии за последние дни. Так вы всегда в курсе актуальных новостей. Каждую неделю получаете 5—7 вебинаров по темам мини-курсов — смотрите только то, что нужно вам, остальные сможете глянуть в записи по желанию. Каждый месяц получаете подборку онлайн-курсов по актуальным темам. Если не хватает информации из мини-курсов и вебинаров — изучите несколько уроков, которые понадобились для работы. Знаний все равно мало и хочется больше — закажите персональный разбор темы или задайте вопрос эксперту. Профи помогут разобраться, и даже подскажут как заполнить декларации.

Что получаете в итоге

10 минут времени — и вы знаете все, что необходимо! Удобно, информативно. Преимущества формата:

вы постоянно в курсе новостей бухгалтерского мира;

вы постоянно обучаетесь и получаете сертификаты;

тратите минимум своих ресурсов и денег компании;

не тратите деньги на покупку информационных систем;

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Разработкой и производством курсов и вебинаров в составе Клерк.Премиум занимается профессиональный коллектив образовательного центра Клерк.Обучение. Мы гарантируем экспертное качество материалов. Вы в надежной команде.

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