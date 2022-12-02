Получите полгода Клерк.Премиум в подарок

Что за акция
Мы знаем, что вы любите получать актуальную информацию быстро и в понятной форме. К тому же в декабре и новом году бухгалтеров ждет куча изменений. Тот же самый единый налоговый платеж, который полностью изменит систему уплаты налогов.
Поэтому, чтобы в 2023 году вы были полностью вооружены информацией, мы дарим к годовому доступу Клерк.Премиум +6 месяцев.
Вы получите полную информационную поддержку сервиса на 18 месяцев— круто!
Что получите на полтора года в Клерк.Премиум
Образовательный сервис Клерк.Премиум — это персональный комфорт для вас в работе.
Его предоставляем мы — команда центра образовательных проектов Клерк.Обучение. Делаем курсы, вебинары для Клерк.Премиум, ручаемся за качество наших экспертных материалов.
Вот что вам будет доступно на полтора года:
- Комфортное обучение: больше 40 онлайн-курсов и 400 вебинаров. Информативные, без воды, с примерами.
- Личные консультации экспертов: сможете задавать неограниченное число вопросов. Любые рабочие темы: отчеты, кадры, право, 1С, бухучет и т. д. Ответим от 2 часов до суток.
- Актуальные статьи-разборы: закажите главреду «Клерка» трудную тему — получите емкую и профессиональную статью по новым законам, правилам, отчетам.
- Новые материалы от «Клерка» бесплатно: в сервис они добавляются автоматически, доплачивать за новые курсы и вебинары не придется.
- Экономию времени: каждый день добавляем мини-курс по свежей теме — будете вкурсе всех изменений в бухгалтерии.
На полтора года забудете о вечных поисках информации в интернете — она будет в образовательном сервисе Клерк.Премиум. Сдать годовую отчетность будет куда легче — эксперты помогут составить декларации.
За каждый курс и вебинар вы получите сертификат — сможете показать руководителю или на собеседовании. Будет крепким доказательством вашей компетенции.
Обучение сделали максимально удобным — тратите время только на те знания, которые нужны вам в работе. Для этого мы сделали разные форматы — мини-курсы, вебинары, подборки. Чтобы знать все новости бухгалтерского мира, надо всего 10 минут в день.
Почему стоит получить подарок прямо сейчас, как это сделать
Акцию держим до 31 декабря. Потом возможности получить шесть месяцев Клерк.Премиум в подарок не будет. Лучше не откладывайте до конца месяца — потом время займут новогодние салаты и украшение дома.
Обеспечьте себе полную информационную поддержку в работе на полтора года.
Если остались вопросы — позвоните нам по телефону. Проведем полную презентацию сервиса Клерк.Премиум: 8 495 129-29-87