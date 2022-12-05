Все вебинары бесплатно только в Клерк.Премиум

Что за акция

Мы знаем, что вы любите получать актуальную информацию быстро и в понятной форме. К тому же в декабре и новом году бухгалтеров ждет куча изменений. Тот же самый единый налоговый платеж, который полностью изменит систему уплаты налогов.

Поэтому, чтобы в 2023 году вы были полностью вооружены информацией, мы дарим к годовому доступу Клерк.Премиум +6 месяцев.

Вы получите полную информационную поддержку сервиса на 18 месяцев— круто!

Что получите на полтора года в Клерк.Премиум

Образовательный сервис Клерк.Премиум — это персональный комфорт для вас в работе.

Его предоставляем мы — команда центра образовательных проектов Клерк.Обучение. Делаем курсы, вебинары для Клерк.Премиум, ручаемся за качество наших экспертных материалов.

Вот что вам будет доступно на полтора года:

Комфортное обучение : больше 40 онлайн-курсов и 400 вебинаров. Информативные, без воды, с примерами. Личные консультации экспертов : сможете задавать неограниченное число вопросов. Любые рабочие темы: отчеты, кадры, право, 1С, бухучет и т. д. Ответим от 2 часов до суток. Актуальные статьи-разборы : закажите главреду «Клерка» трудную тему — получите емкую и профессиональную статью по новым законам, правилам, отчетам. Новые материалы от «Клерка» бесплатно : в сервис они добавляются автоматически, доплачивать за новые курсы и вебинары не придется. Экономию времени : каждый день добавляем мини-курс по свежей теме — будете вкурсе всех изменений в бухгалтерии.

На полтора года забудете о вечных поисках информации в интернете — она будет в образовательном сервисе Клерк.Премиум. Сдать годовую отчетность будет куда легче — эксперты помогут заполнить декларации.

За каждый курс и вебинар вы получите сертификат — сможете показать руководителю или на собеседовании. Будет крепким доказательством вашей компетенции.

Обучение сделали максимально удобным — тратите время только на те знания, которые нужны вам в работе. Для этого мы сделали разные форматы — мини-курсы, вебинары, подборки. Чтобы знать все новости бухгалтерского мира, надо всего 10 минут в день.

Почему стоит получить подарок прямо сейчас, как это сделать

Акцию держим до 31 декабря. Потом возможности получить шесть месяцев Клерк.Премиум в подарок не будет. Лучше не откладывайте до конца месяца — потом время займут новогодние салаты и украшение дома.

Обеспечьте себе полную информационную поддержку в работе на полтора года.

Забрать подарок от «Клерка»

Если остались вопросы — позвоните нам по телефону. Проведем полную презентацию сервиса Клерк.Премиум: 8 495 129-29-87