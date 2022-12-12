Новый ФСБУ «НМА» — что делать бухгалтерам в 2023 году

Что за курс о ФСБУ

Минфин теперь обещает штамповать новые федеральные стандарты каждый год. Впереди, предварительно, нас ждут еще «Финансовые активы», «Некоммерческая деятельность» и многое другое.

Мы в «Клерке», как и всегда, узнаем все самые первые и спешим сделать так, чтобы вам было проще работать по новым правилам.

На новом курсе «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы» вместе с экспертами разбираемся сразу во всех федеральных стандартах.

Кто разработал курс

Курс сделала наша команда Клерк.Обучения — центра образовательных проектов «Клерк».

Пригласили экспертов по бухучету, убрали канцелярит. Особенно в ФСБУ 25/2018 «Аренда» — многие бухгалтеры чуть ли язык не ломали, чтобы понять его суть.

Новый поток стартует уже скоро — успейте записаться.

Что получите на курсе

По итогу вышло 140 академических часов материала. Мы добавили тесты, понятные примеры. Онлайн-уроки в курсе по 15-20 минут без воды — оставили только информативные части.

Обучаетесь 1 месяц. Вас добавят в закрытый телеграм-чат с другими слушателями и кураторами — сможете общаться друг с другом и задавать необходимые вопросы.

Выдаем удостоверение ФИС ФРДО на 140 ак. часов — оригинал отправим вам по почте. Плюсом закроете 40 часов ИПБ.

Экспертные материалы можно будет скачать — мы подготовили раздатку. Полезные образцы, шаблоны, чек-листы — все, что пригодится вам потом в работе.

Что будете уметь после курса

Курс «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы» поможет вам избежать ошибок, вы сможете:

применять все шесть ФСБУ,

по-новому работать с документами, договорами,

находить и исправлять ошибки в ФСБУ,

знать, когда нужно и не нужно использовать ФСБУ.

Почему на курс стоит записаться уже сейчас

Когда запишитесь на курс, вам гарантированы лаконичные, информативные и экспертные материалы. Будем помогать и сопровождать вас на всех этапах обучения.

Обучать вас будут профессионалы по бухгалтерскому учету:

Хочу на курс, как записаться?

Держите целых три варианта, как попасть в новый поток на курсе:

Оставьте заявку на сайте. Позвоните в «Клерк»: 8 495 129-29-87 Заполните форму ниже.

Ой, подождите, чуть не забыли. Если позвоните в «Клерк» — мы дадим на курс скидку.