Новый ФСБУ «НМА» — что делать бухгалтерам в 2023 году

Что за курс о ФСБУ
Минфин теперь обещает штамповать новые федеральные стандарты каждый год. Впереди, предварительно, нас ждут еще «Финансовые активы», «Некоммерческая деятельность» и многое другое.
Мы в «Клерке», как и всегда, узнаем все самые первые и спешим сделать так, чтобы вам было проще работать по новым правилам.
На новом курсе «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы» вместе с экспертами разбираемся сразу во всех федеральных стандартах.
Кто разработал курс
Курс сделала наша команда Клерк.Обучения — центра образовательных проектов «Клерк».
Пригласили экспертов по бухучету, убрали канцелярит. Особенно в ФСБУ 25/2018 «Аренда» — многие бухгалтеры чуть ли язык не ломали, чтобы понять его суть.
Новый поток стартует уже скоро — успейте записаться.
Что получите на курсе
По итогу вышло 140 академических часов материала. Мы добавили тесты, понятные примеры. Онлайн-уроки в курсе по 15-20 минут без воды — оставили только информативные части.
Обучаетесь 1 месяц. Вас добавят в закрытый телеграм-чат с другими слушателями и кураторами — сможете общаться друг с другом и задавать необходимые вопросы.
Выдаем удостоверение ФИС ФРДО на 140 ак. часов — оригинал отправим вам по почте. Плюсом закроете 40 часов ИПБ.
Экспертные материалы можно будет скачать — мы подготовили раздатку. Полезные образцы, шаблоны, чек-листы — все, что пригодится вам потом в работе.
Что будете уметь после курса
Курс «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы» поможет вам избежать ошибок, вы сможете:
- применять все шесть ФСБУ,
- по-новому работать с документами, договорами,
- находить и исправлять ошибки в ФСБУ,
- знать, когда нужно и не нужно использовать ФСБУ.
Почему на курс стоит записаться уже сейчас
Когда запишитесь на курс, вам гарантированы лаконичные, информативные и экспертные материалы. Будем помогать и сопровождать вас на всех этапах обучения.
Обучать вас будут профессионалы по бухгалтерскому учету:
Хочу на курс, как записаться?
Держите целых три варианта, как попасть в новый поток на курсе:
- Оставьте заявку на сайте.
- Позвоните в «Клерк»: 8 495 129-29-87
- Заполните форму ниже.
Ой, подождите, чуть не забыли. Если позвоните в «Клерк» — мы дадим на курс скидку.